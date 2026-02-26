Kaza, önceki gün sabah 08.30 sıralarında Kepez ilçesi Ayanoğlu Mahallesi Tansu Çiller Caddesi üzerinde meydana geldi. 07 AC 0490 plakalı hafif ticari araç kontrolsüz kavşakta plakası öğrenilemeyen bir otomobille çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle kontrolden çıkan araç savrularak yol kenarındaki bir zincir markete yöneldi. Bu sırada kapının önünde oturan market çalışanı Abdülsamet Büyükköse, yolun karşısına geçmeye çalışan mesai arkadaşının çığlığı ve ani bir refleksle oturduğu yerden kalkarak aracın altında kalmaktan son anda kurtuldu. O anlar iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerle kaza yapan aracın market çalışanının üzerine doğru geldiği ve Büyükköse’nin refleksi sayesinde aracın kendisine çarpmaktan kurtulduğu anlar yer aldı. Olayın şokunu kısa sürede üzerinden atan Büyükköse, kaza yapan araçlardaki yaralı sürücülere yardım etti.

Ölümle burun buruna geldi

Kazayı küçük sıyrıklarla yara almadan atlatan market çalışanı Büyükköse ölümle burun buruna geldiği o anları anlattı. Fren sesi ile aracın üzerine doğru geldiğini fark ettiğini söyleyen Büyükköse, "Sabah saatlerinde burada oturuyordum. Açılış saati için bekliyordum. Bir anda fren seslerini duydum. Fren sesi ile beraber araba üzerime doğru kaymaya başladı. Zaten araç kaydığı anda kendimi buraya attım. Bir saniye farkla çok şükür Allah’a çok şükür verilmiş sadakam varmış, kendimi kurtardım. Kolumda ve sırtımda tekerin çarpması nedeniyle kısa süreli ağrı oldu. Sonra direksiyondaki yaralıya baktım. Birinin bilinci açıktı ama yüzü kan içerisindeydi. Diğer sürücüyü de hava yastığı kurtardı. Sonrasında ambulans, polis geldi" dedi.

"Verilmiş sadakam varmış"

Güvenlik kamerası kayıtlarını izlediğinde hayretler içinde kaldığını ve saniye ile kurtulduğunu söyleyen Büyükköse, "Kamera kaydını arkadaşlarla tekrar izlediğimde gerçekten bir saniye farkla kurtarmışım. Telefona biraz daha dalmış olsaydım Allah korusun şu anda ben de hastanede olabilirdim. Saniyenin de altında salise farkı ile kaçtım fren sesini duymamla birlikte. Ayağa kalktığımda araba üzerime doğru kayarak geliyordu zaten. Saniye farkı ile çok şükür Allah kurtardı, verilmiş sadakam varmış, Allah beterinden korusun. Yetkililerden buraya önlem alınmasını istiyorum. Burası işlek bir cadde, kontrolsüz bir kavşak. Burada sürekli kazalar oluyor. Az önce yine küçük bir kaza oldu. Burası biraz kör nokta oluyor. Gelen araba hızlı geliyor ve görmüyor. Buraya trafik lambası veya bir kasis yapılması gerekiyor. Can kaybı olmaması için şart, günde en az 3-4 defa kaza oluyor. Motorlar defalarca kaydı burada, bunun için bir önlem alınmasını istiyoruz" ifadelerini kullandı.