Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, 'Yerinde Dönüşüm' kampanyasında hibe ve kredi desteğinin artırıldığını duyurdu.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, 'Yerinde Dönüşüm' kampanyası kapsamında önemli bir açıklama yaptı.

Bakan Özhaseki'nin sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımı şu şekilde:

"Yerinde Dönüşüm" kampanyamızda hibe ve kredi miktarlarını artırdık‼️

📌Konutlar için 750 bin TL hibe,

750 bin TL kredi

📌Ahırlı köy evleri için 750 bin TL hibe,

1 milyon TL kredi

📌İş yerleri için 400 bin TL hibe,

400 bin TL kredi vereceğiz.

Deprem bölgesinde ev ve iş yerlerini yerinde dönüştürmek isteyen vatandaşlarımıza hayırlı olsun."