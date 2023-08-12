Bakan Özhaseki, sosyal medya hesabından Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün 13 Ağustos pazar gününden itibaren etkili olacak sıcak hava dalgasına ilişkin uyarısını paylaştı. Uyarıda, "Halen ülkemizin doğu ve güneydoğu kesimlerindeki sıcak hava dalgasının 13 Ağustos pazar gününden itibaren etkisini arttırarak, diğer bölgelerimizde de etkili olacağı tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarının İç Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Batı Karadeniz'in iç kesimleri, Orta ve Doğu Karadeniz ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da önümüzdeki hafta boyunca mevsim normallerinin 6 ila 10 derece üzerinde seyretmesi bekleniyor" denildi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre hava sıcaklığının Ankara'da 33-38, İstanbul'da 28-29, İzmir'de 32-34, Kayseri'de 37-40, Adana'da 38-45, Mersin'de 36-43 derecelerde seyretmesi bekleniyor.

Bakan Özhaseki paylaşımında, "Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğümüzün paylaştığı verilere göre pazar gününden itibaren 1 hafta boyunca yurdumuzda etkisini gösterecek olan sıcak havalara karşı vatandaşlarımızın tedbirli olmasını ve gerekli olmadıkça dışarı çıkmamalarını istirham ediyorum" sözlerini kullandı.