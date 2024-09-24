Millî Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Düzce'de Orhan Özdemir Fen Lisesi ve ek hizmet binalarının açılış törenine katıldı. Bakan Tekin yaptığı konuşmada, "Öğretmen başına düşen öğrenci sayısını uluslararası göstergelerin seviyesine getirmiş durumdayız" dedi.DÜZCE (İGFA) - Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, törende yaptığı konuşmada en çok tartışılan ve en çok beklenti çıtası yükselen sektörün eğitim olduğunu belirterek, Bakanlık olarak çalışmalarını sürekli çağa ve yeni gelişmelere ayak uyduracak biçimde yapmak durumunda olduklarını söyledi.

Bakan Tekin, toplumun beklentileri sürekli yükseldiği için çok tartışılan bir kurum olduklarına dikkati çekerek, "Yapılanlar yeterli mi? Değil tabii ki ama yapılanları da görmek gerekiyor. Bir örnek olsun diye bir projeden bahsetmek istiyorum. 2002 yılında dönemin Başbakanlığı, 'Cumhuriyetin 100. Yılına Mektuplar' başlığıyla bir proje başlatıyor. Diyor ki 'Toplumun her kesiminden yazmak isteyen herkes, 100. yıla, yani 29 Ekim 2023 tarihine mektuplar yazsın.' Projenin koordinatörü de PTT. Hasbelkader, Allah nasip etti. Cumhuriyetin 100. yılında Millî Eğitim Bakanı olarak o tarihte yazılmış mektupları, PTT bize ulaştırdı. O mektupları okuduğumda, o mektuplarda yazılanları gördüğümde, gerçekten Türkiye'nin eğitim öğretimde 22 yıllık periyot içinde geldiği noktayı yeterince anlatamadığımızı gördüm." diye konuştu.

Bu mektupları bir kitapçığa dönüştüreceklerini aktaran Tekin, "Şunlardan bahsediyorlar: Mesela bir öğretmenimiz diyor ki 'Acaba bir gün 40 kişilik bir sınıfta ders anlatabilecek miyim?' Devamında diyor ki '74-76 kişilik sınıfta öğretmenlik yapıyorum.'" ifadelerini kullandı. Bakan Tekin, Türkiye'de derslik başına öğrenci sayısının ortalama 20-24 olduğunu dile getirerek ülkenin, dünyanın en gelişmiş eğitim sistemleriyle aynı fiziki altyapıya sahip olduğunu vurguladı.

Derslik sayısını ve niteliklerini artırdıklarına işaret eden Tekin, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinden etkilenen 11 ilde, 2002 yılından sonra inşa edilen ve yıkılan okulun neredeyse bulunmadığını anlattı. Tekin, depremde kullanılamayan hâle gelen dersliklerle ilgili bilgi vererek, "Yani şu an yaptığımız okul binaları depreme dayanıklılık açısından sorunsuz." dedi.

"ÖĞRETMEN BAŞINA DÜŞEN ÖĞRENCİ SAYISINI ULUSLARARASI GÖSTERGELERİN SEVİYESİNE GETİRMİŞ DURUMDAYIZ"

Eğitim yatırımlarına değinen Bakan Tekin, şunları kaydetti:

"Mektuplardan birinde bir öğretmenimiz diyor ki 'Acaba bir gün, içinde çocuklarımızın elini yüzünü yıkayabileceği, ihtiyaçlarını giderebileceği bir tuvaletin olduğu bir okulumuz olacak mı?' Bunu dediği tarih, 2002. Bu mektubun yazıldığı tarih. Bir başka öğretmenimiz diyor ki 'Bir gün koridorlarında farelerin cirit atmadığı bir okulda öğretmenlik yapabilir miyim?' Şu an yapılan dersliklerimizin, sayı olarak belli bir noktaya getirdiğimiz dersliklerin fiziki kapasite anlamında, fiziki nitelik açısından da gerçekten dünya standartlarında okullarımız var. Millî Eğitim Bakanlığına bağlı resmiîolarak 60 binin üzerinde okulumuz var. Bu okullarımızın neredeyse tamamı ya fiber optik ya da en kötü, GSM operatörleri üzerinden internet erişimine açık durumda. Yani okullarımızda öğrencilerimiz, öğretmenlerimiz internete erişebiliyorlar."

Ayrıca Bakan Tekin, 625 bin derslikte etkileşimli tahtaların bulunduğunu, bu tahtalarla çocukların bir ekranda öğretmenin yardımıyla ders işlediğini belirterek EBA sisteminin önemine dikkati çekti.



Bakan Tekin, uluslararası örgütlerin Türkiye'nin eğitim içeriğine ilişkin eleştirilerini aktararak, "Dolayısıyla iki hususu büyük oranda içeren bir değişiklik yaptık geçtiğimiz mayıs ayında. Eğitim öğretim sürecinin mantığını, bilgiyi edinmek değil; edinilen bilgiyi beceriye dönüştürmek üzere kurgulanan çağdaş eğitim anlayışıyla bağdaşır bir hâle getirdik. Müfredatımızı buna göre revize ettik. Bu anlamda çok önemli bir adım. Yine aynı raporların içinde eleştirilen konulardan biri, yoğun bilgi yükü... Bunu da müfredatımızı ortalama yüzde 35 sadeleştirerek çocuklarımızın üzerinden aşırı bilgi verme mantığıyla kurgulanan eğitim yükünü kaldırmış olduk." değerlendirmesinde bulundu.

Programın sonrasında Millî Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Genel Müdürü Halil İbrahim Topçu ile iş insanı Burhan Özdemir arasında eğitimde iş birliği protokolü imzalandı.

Protokol imzalanıp Millî Eğitim Bakanı Tekin'e teslim edildi.