Yeşilay, Türkiye’nin her şehrinde bulunan 107 adet Yeşilay Danışmanlık Merkezi ile alkol, tütün, madde, kumar ve teknoloji bağımlığından kurtulmak isteyenlere ve yakınlarına ücretsiz hizmet sunuyor.ANKARA (İGFA) - Yeşilay, büyük bir adım atarak bu hizmetini yurt dışına taşıdı. Yurt dışında yaşayan Türklerin bağımlılık sorunlarıyla daha iyi başa çıkabilmelerini sağlayacak olan Yeşilay, Türkçe,ücretsiz ve online psikososyal destek hizmetine ilk etapta Azerbaycan, Almanya ve Avusturya’da başladı.

Türkiye’nin her yerinden ücretsiz ulaşılabilen ve yurt içinde 1 milyon 200 binin üzerinde çağrı alan YEDAM Danışma Hattı, 90 (212) 444 79 75 numaralı danışma hattıylayurt dışına da hizmet vermeye başladı. Yurt dışında yaşayan, Türkçe konuşan kişilerin, bağımlılık sorunlarıyla mücadele ederken genellikle dil bariyerleri, yerel destek sistemlerine erişim eksiklikleri ve yüksek danışmanlık ücretleri gibi zorluklarla karşılaştığını göz önünde bulundan Yeşilay, bu önemli hizmetini hayata geçirdi.

Alkol, tütün, madde, kumar ve teknoloji bağımlılığı gibi sorunlarla mücadele eden kişiler ve aileler, bu hizmet sayesinde daha etkili ve erişilebilir destek alabilecekler.Yurt dışından destek almak isteyenler, +90 (212) 444 79 75 numaralı danışma hattını arayarak veya mesaj göndererek Yeşilay Danışmanlık Merkezi’ne ulaşabilecekler. Aramalar uzman ekipler tarafından anında yanıtlanacak ve mesajlara en kısa sürede geri dönüş yapılarak online görüşme randevusu kolayca oluşturulabilecek.

DOÇ. DR. MEHMET DİNÇ: DESTEK KÜLTÜREL FARKINDALIĞA SAHİP UZMANLARIMIZ TARAFINDAN VERİLECEK.

Yeşilay Genel Başkanı Doç. Dr. Mehmet Dinç,konuya ilişkin açıklamasında şunları kaydetti: “Yeşilay Danışmanlık Merkezi (YEDAM), hizmet alanını genişleterek yurtdışında yaşayan bireylere de hizmet sunmaya başladı. Hizmetimizi ilk etapta Azerbaycan, Almanya ve Avusturya’daki bağımlılık konusunda zorluk yaşayan kişilere ve yakınlarına sunacağız. Uzman arkadaşlarımız kültürel farkındalık konusunda donanımlı oldukları için, daha rahat ve etkili destek verebilecekler.Bu hizmet, yurt dışında yaşayan kişilerin ve yakınlarının bağımlılık sorunlarıyla daha iyi başa çıkabilmelerini sağlayacak ve dil bariyeri gibi diğer engelleri ortadan kaldıracak. İnsanımızın ve insanlığın geleceği için, dünyanın dört bir yanında hizmet sunmaya devam edeceğiz.”