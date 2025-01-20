Sosyal medya hesabından bir paylaşım yapan Bakan Tekin, geleceğe güvenle hazırlanmanın kitap okuma alışkanlığı ve farklı aktivitelerle mümkün olabileceğine dikkat çekti. Çocukların erken yaşta kitaplarla tanışmasının, oyunlar oynamasının ve çeşitli hobiler geliştirmesinin yaşamları üzerinde olumlu etkiler yaratacağını belirten Tekin, "Geleceğe güvenle adım atmak için kitap okumak ve çeşitli aktivitelerle vakit geçirmek oldukça önemlidir. Çocukluğun ilk yıllarından itibaren kitaplarla tanışmak, oyun oynamak ve farklı hobiler edinmek, tüm yaşamınızı olumlu etkileyecektir. Tatil döneminde ilgi alanlarınıza uygun kitaplar okumayı, oyunlar oynamayı ve çeşitli etkinliklerle zaman geçirmeyi ihmal etmeyin. Keyifli bir hafta geçirmenizi dilerim." dedi.

Kaynak: HABER MERKEZİ