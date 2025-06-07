Bakan Yerlikaya, hayatını kaybeden vatandaşlara Allah’tan rahmet, yaralılara acil şifalar dileyerek, Emniyet ve Jandarma trafik ekiplerinin bayram süresince denetimlerini büyük bir titizlikle sürdürdüğünü vurguladı.

Ulaştırma Bakanlığı verilerine de yer verilen paylaşımda, Kurban Bayramı’nın ilk gününde 2 milyon 232 bin 715 aracın otoyolları kullandığı belirtildi. Bu araçlardan 12 bin 407'sine hız ve radar ihlali nedeniyle işlem yapıldığı ifade edildi. Bu oran, genel trafik yoğunluğu içinde %0,56 olarak açıklandı.

Yerlikaya, trafik kurallarına uyan %99,44’lük sürücü kitlesine teşekkür ederek, geri kalan küçük bir kesimin de daha dikkatli olması gerektiğini vurguladı. Denetimlerin ceza yazmak için değil, can kayıplarını önlemek amacıyla yapıldığını belirten Yerlikaya, vatandaşlara "Trafik kurallarına uyalım, bayram sevincimize hüzün karışmasın." çağrısında bulundu.