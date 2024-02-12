Milli Savunma Bakanlığı, sosyal medya hesabı X üzerinden yaptığı açıklamada, Türk Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından Fırat Kalkanı bölgesinde saldırı hazırlığı yapan 4 PKK/YPG’li teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Bakanlık yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi: "Suriye’nin kuzeyini kana bulamaktan, bölge halkının huzur ve güvenliğini bozmaktan başka amacı olmayan PKK/YPG’li teröristlere yönelik operasyonlarımız sürüyor. Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Fırat Kalkanı bölgesinde saldırı hazırlığı yapan 4 PKK/YPG’li teröristi etkisiz hâle getirdi."