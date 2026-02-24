Rekabet Kurulu, iş gücü piyasasında 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun’un 4’üncü maddesinin ihlal edilip edilmediğini tespit etmek amacıyla, aralarında İş Bankası ve Yapı Kredi Bankası’nın da yer aldığı bazı banka, finans kuruluşu ve şirketler hakkında soruşturma açılmasına hükmetti.

İş Bankası ile Yapı ve Kredi bankası tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamada, "Rekabet Kurulu tarafından, iş gücü piyasasında 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'un 4'üncü maddesinin ihlal edilip edilmediğinin tespitine yönelik olarak, Bankamızın da içinde bulunduğu bazı bankalar ve finansal kurumlar ile diğer şirketler nezdinde soruşturma açılmasına karar verilmiştir" ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, soruşturma açılmasının ilgili kurumların kanunu ihlal ettiği veya ceza yaptırımıyla karşı karşıya olduğu anlamına gelmediği vurgulandı.

Sürece ilişkin önemli gelişmelerin sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde kamuoyuyla paylaşılacağını kaydetti.