Yapılan denetimler sonucunda, üç firma hakkında çeşitli uygunsuzluklar tespit edilerek idari para cezası uygulandı.

HANGİ FİRMALARA CEZA VERİLDİ?

KARATAŞ HAZIR BETON

Karataş Hazır Beton Madencilik Asfalt İnşaat Taahhüt Nakliye Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin Ovaakça Hazır Beton Tesisi'nde üretilen TS EN 206+A2 standardına uygun hazır betonun, 7223 sayılı “Ürün Güvenliği ve Teknik Düzenlemeler Kanunu”nun 7. maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi hükümlerine aykırı olduğu tespit edildi. Bu durum üzerine firmaya, aynı kanunun 20. maddesinin sekizinci fıkrasına istinaden idari para cezası uygulandı. Cezanın ardından, Bursa Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü'ne, reçete kontrolleri, hammadde analizleri, makine ve ekipman denetimleri ile kalibrasyon kontrollerinin yapıldığı, beton mikserlerinin kazanlarını boşaltmadan üretim alanlarına girişlerinin engellenmesi amacıyla ek tedbirlerin alındığı, düzeltici ve önleyici faaliyet formlarının güncellendiği ve ilave kontrollerin eklendiği bildirildi.

VEZİRHAN BETON

Bursa'nın Karacabey ilçesinde bulunan Teknosab Hazır Beton Tesisi'nde faaliyet gösteren Vezirhan Beton Lojistik Sanayi ve Ticaret A.Ş.'ye, 7223 sayılı “Ürün Güvenliği ve Teknik Düzenlemeler Kanunu”na aykırı hareket ettiği gerekçesiyle idari para cezası uygulandı. Firmaya, Kanun’un 7’nci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi hükümlerine aykırılık tespit edilmesi sonucunda, aynı Kanun’un 20’nci maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi uyarınca cezai işlem başlatıldı.

ALTINTAŞ KARDEŞLER

Altıntaş Kardeşler Beton, Kömür, Nakliye, İnşaat Malzemeleri, Akaryakıt, Turizm, Madencilik Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi'nin Karacabey Teknosab Hazır Beton Tesisi'nde üretilen TS EN 206+A2 standardına uygun hazır betonda, 7223 sayılı “Ürün Güvenliği ve Teknik Düzenlemeler Kanunu”nun 7. maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi hükümlerine aykırılık tespit edildi. Bu durum üzerine firmaya, aynı kanunun 20. maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi uyarınca idari para cezası uygulandı. Cezanın ardından; reçeteler gözden geçirilmiş, çimento ve katkı maddesi oranları yeniden düzenlenmiş, agregaların elek analizleri tekrarlanarak karışım yüzdeleri yeniden hesaplandı.

PARA CEZALARI NE KADAR?

7223 sayılı “Ürün Güvenliği ve Teknik Düzenlemeler Kanunu’nun beşinci bölümünde yer alan "İdari Para Cezaları, Yetki, İtiraz ve Son Hükümler" başlıklı kısımda a bendi hükmüne göre idari para cezası 346 bin 247 TL ile 3 milyon 462 bin 474 TL, C bendi hükmüne göre ise 138 bin 498 TL ile 1 milyon 384 bin 989 TL arasında değişiyor.