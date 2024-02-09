Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü Deniz ve Kıyı Yönetimi Dairesi Başkanlığı teknik heyeti, Türkiye’nin en büyük çevre projesi olan İzmit Körfezi Dip Çamuru Temizliğini inceledi.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığıyla birlikte hayata geçirdiği Türkiye’nin en büyük çevre projesi olan "İzmit Körfezi Doğu Baseni Dip Çamurunun Temizlenmesi, Susuzlaştırılması ve Bertaraf Hizmeti Projesi" kapsamında çalışmalar yoğun bir şekilde devam ediyor. Proje kapsamında İzmit Körfezinden 8,5 milyon ton çamur çıkarılacak. Körfezin doğu baseninden borularla çıkarılan ve karaya pompalanan çamur, burada susuzlaştırma tesisine alınıyor. 5 yılda tamamlanması planlanan projede çalışmalar aralıksız devam ediyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü Deniz ve Kıyı Yönetimi Dairesi Başkanı Vildan Bölükbaşı ve teknik heyeti projede teknik inceleme gerçekleştirdi. Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanı Mesut Önem, Deniz ve Kıyı Hizmetleri Şube Müdürü Yüksel Demircan, teknik heyete yapılan çalışmalar ve proje alanında bilgilendirme ile sunum yaptı. Bakanlık heyeti, akademik alanda yürütülen projenin AR-GE çalışmalarını yerinde inceledi. Proje şantiye sahası ve laborotuvarda çamurun geotekstil tüp içerisindeki flokülasyon işleminin simülasyonu gösterildi. Bakanlık heyeti son olarak çamurun bertaraf sahasını da inceleyerek ziyaretlerini sonlandırdı.