Bakteri, mikrop olarak da adlandırılan ve çıplak gözle görülemeyen mikroskobik organizmalardır. Bakteriler vücudunuzun hem içinde hem de dışında her yerdedir. Bakteriler, sıcak sudan buza kadar çeşitli ortamlarda yaşayabilir. Bazı bakteri türleri sizin için iyidir, bazıları sizi hasta edebilir.

Bakteriler Nedir?

Bakteri, tek hücreli veya basit organizmalar demektir. Bakteriler küçük olsalar da güçlü ve karmaşıktır ve aşırı koşullarda hayatta kalabilirler. Bakteriler, vücuttaki beyaz kan hücrelerine karşı dirençlerini artıran sert bir koruyucu kaplamaya sahiptir.

Bazı bakteri türlerinin flagellum adı verilen bir kuyruğu vardır. Kuyruk, bir bakterinin hareket etmesine yardımcı olur. Diğer bakterilerin ise birbirine, sert yüzeylere veya insan vücut hücrelerine yapışmasına yardımcı olan yapışkan saç benzeri uzantıları vardır.

İnsan vücudunda özellikle mide ve ağızda birçok bakteri bulunmaktadır. Bakteriler yüzeylerde ve su, toprak ve yiyecek gibi maddelerde bulunur.

Bakteri Türleri

Bakteriler aerobik, anaerobik veya fakültatif anaeroblar olabilir. Bu terimler oksijene nasıl tepki verdiklerine göre değişir.

Aerobik bakteriler yaşamak için oksijene ihtiyac duyarlar.

yaşamak için oksijene ihtiyac duyarlar. Anaerobik bakteriler oksijen etrafında ölür.

oksijen etrafında ölür. Fakültatif anaeroblar en iyi oksijenle çalışır ancak buna ihtiyaç duymazlar.

Bakteri Şekilleri ve Sınıflandırması

Bakteriler sayısız şekildedir. Üç ana bakteri şekli basil, cocci ve spiraldir.

Cocci (kokus), küresel veya oval şekilli bakterilerdir. Ayrı hücreler oluşturulmuş olsa bile, bazı kokuslar ikili bölünmeden sonra bağlı kalır. Örneğin, diplokoklar çiftler halinde kokustur, streptokoklar zincirlerdir ve stafilokoklar çoklu kokus kümeleridir. Tetradlar dört kokusun kare düzenlemeleridir, sarcinae ise sekiz kokuslu küplerdir.

(kokus), küresel veya oval şekilli bakterilerdir. Ayrı hücreler oluşturulmuş olsa bile, bazı kokuslar ikili bölünmeden sonra bağlı kalır. Örneğin, diplokoklar çiftler halinde kokustur, streptokoklar zincirlerdir ve stafilokoklar çoklu kokus kümeleridir. Tetradlar dört kokusun kare düzenlemeleridir, sarcinae ise sekiz kokuslu küplerdir. Spiral bakteriler , adından da anlaşılacağı gibi spiral şeklindedir. Spirillumlar kalın, sert spirallerdir. Spiroketler, ince ve esnek spirallerdir. Vibrios, küçük bir bükülme ile virgül şeklindeki çubuklardır.

, adından da anlaşılacağı gibi spiral şeklindedir. Spirillumlar kalın, sert spirallerdir. Spiroketler, ince ve esnek spirallerdir. Vibrios, küçük bir bükülme ile virgül şeklindeki çubuklardır. Basiller çubuk şeklindeki bakterilerdir. Kokuslar gibi basil de tek başına olabilir veya birlikte düzenlenebilir. Diplobacilli, yan yana dizilmiş iki basildir ve streptobacilli, basil zincirleridir.

Bakteriler, ipliksi (uzun ve ince), kare, yıldız şekilli ve saplı gibi başka şekiller de olabilir.

Bakteri Örnekleri

Escherichia coli, yaygın bir bakteri türünün bir örneğidir. Basil şeklindedir ve insanlar dahil birçok hayvanın bağırsaklarında doğal olarak bulunur ve burada K vitamini ve b-kompleks vitaminleri üretir. E. coli, çabuk çoğaldığı ve dayanıklı olduğu için laboratuar araştırmalarında da sıklıkla kullanılmaktadır. Çoğu E. coli suşu insanlara zararsızdır, ancak bazıları enfeksiyona neden olabilir. E. coli enfeksiyonu, ishal gibi gastrointestinal problemlere neden olabilir ve daha ciddi vakalarda bakteriyel menenjit veya pnömoni meydana gelebilir.

Lactobacillus acidophilus, zararlı bakterilere karşı koruduğu bağırsaklar ve vajina gibi yerlerde doğal olarak bulunan basil şeklindeki başka bir bakteri türüdür. Bu bir probiyotiktir, yoğurt ve diğer fermente gıdalar gibi belirli yiyeceklerde bulunan ve besinleri emmeye yardımcı olmak ve vücudun “iyi” bakteri tedarikini yenilemek için tüketilen bir bakteridir. Laktoz intoleransı olan kişiler tarafından laktoz tüketmelerine yardımcı olmak için küçük miktarlarda da tüketilebilir.

Botulizme neden olan Clostridium botulinum gibi bazı bakteriler son derece zararlı olabilir. C. botulinum, botulizm semptomlarından sorumlu olan nörotoksin botulinum’u üretir. Belirtiler arasında bulanık görme, mide bulantısı, nefes darlığı, kas güçsüzlüğü ve felç yer alır. Botulinum toksini bilinen en ölümcül toksindir; sadece bir kilogram botulinum tüm insan popülasyonunu öldürmeye yetecek kadar ölümcül olurdu.

Bakterilerin Yararları ve Zararları Nelerdir?

Yararları

Sindirim sisteminizdeki veya bağırsağınızdaki bakteriler de dahil olmak üzere bazı bakteriler sizin için iyidir. Bu bakteriler yiyecekleri parçalamaya ve sağlıklı kalmanıza faydalı olur. Oksijen üretebilen diğer iyi bakteriler antibiyotik oluşturmak için kullanılır. Bakterilerin diğer faydaları arasında gıda üretiminde yoğurt ve fermente gıdalar yapmak için kullanılması yer alır.

Ekosistem, düzgün çalışması için bakterilere güvenir. Örneğin, bakteriler çevredeki ölü yapraklar gibi ölü maddeyi parçalayarak bu süreçte karbondioksit ve besinleri serbest bırakır. Karbondioksit salınımı olmadan bitkiler büyüyemez.

Zararları

Kötü bakterilere nazaran çok daha fazla iyi bakteri olmasına rağmen, bazı bakteriler zararlıdır. Zararlı bakteriler ile temas ederseniz, vücudunuzda çoğalabilir ve vücudunuzun dokularına zarar verebilecek ve sizi hasta hissetmenize neden olabilecek toksinler salgılayabilir. Zararlı bakterilere patojenik bakteri adı verilir, çünkü bunlar streptokok boğaz enfeksiyonu, koleraya, tüberküloza ve gıda zehirlenmesine sebep olan bakterilerdir.

Bakteriler Nasıl Ürer?

Bakteriler ikili bölünme ile ürer. Bu süreçte tek bir hücre olan bakteri, iki özdeş yavru hücreye bölünür. Bakterinin DNA’sı ikiye bölündüğünde (çoğaldığında) ikili bölünme başlar. Bakteri hücresi daha sonra uzar ve her biri ana hücre ile aynı DNA’ya sahip iki yavru hücreye ayrılır. Her bir yavru hücre, ana hücrenin bir klonudur.

Doğru sıcaklık ve besinler gibi koşullar uygun olduğunda, Escherichia coli gibi bazı bakteriler her 20 dakikada bir bölünebilir. Bu, yalnızca yedi saat içinde bir bakterinin 2.097.152 bakteri üretebileceği anlamına gelir. Bir saat sonra bakteri sayısı 16.777.216’ya yükselmiş olacak. Bu yüzden patojenik mikroplar vücudumuzu istila ettiğinde hızla hastalanabiliriz.

Bakteriyel Hücrenin Yapısı ve Özellikleri

Tıpkı hayvanların bir türden diğerine baş döndürücü bir dizi fiziksel form alması gibi, aşağıdaki bölümde açıklandığı gibi, farklı bakteri türleri de çeşitli şekil ve boyutlara yayılır.

Tüm ökaryotik hücrelerin ortak belirli özellikleri olduğu gibi, bakterilerin de birçok özelliği evrenseldir.

Bir bakterinin belki de en önemli bağımsız yapısı hücre duvarıdır. (Bakterilerin “yalnızca” yaklaşık yüzde 90’ının aslında bu özelliğe sahip olduğunu unutmayın.) İşlevleri ve kimyasal yapılarının yanı sıra, tüm hücrelerin sahip olduğu hücre zarının dışında kalan hücre duvarı, duvarın Gram boyama adı verilen bir laboratuvar prosedürüne verdiği yanıt temelinde bakterileri bölmek için kullanılır.

Boyama işleminde kullanılan boyanın çoğunu tutan gram pozitif (G+) bakteriler, boyandığında morumsu bir renk gösteren duvarlara sahipken, boyanın çoğunu serbest bırakan gram negatif (G-) bakteriler pembe bir renk ortaya çıkartır.

Hem G+ hem de G- bakteri hücre duvarları, doğada başka hiçbir yerde bulunmayan peptidoglikanlar adı verilen maddeler içerir.

Hücre Duvarı Özellikleri

G+ hücre duvarlarının yaklaşık yüzde 90’ı peptidoglikanlardan yapılmıştır ve geri kalanı teikoik asitten oluşmaktadır.

Bunun aksine, G- bakteriyel hücrelerin duvarlarının sadece yüzde 10’u peptidoglikanlardan oluşur. G- bakterileri ayrıca hücre duvarının dışında, altındaki birincil hücre zarını tamamlamak için bir plazma zarı içerir.

Hücre duvarı ve bir bakterinin bir veya iki hücre zarı, topluca hücre zarfı olarak adlandırılan şeyi oluşturur.

Bakterilerin genetik bilgisi, ökaryotlarda olduğu gibi deoksiribonükleik asitte (DNA) bulunur. Bununla birlikte, bakteri hücreleri çekirdekten yoksundur, burada DNA ökaryotlarda bulunur, bu nedenle bakteriyel DNA sitoplazmada (hücre zarındaki hücre maddesi) nükleoid adı verilen gevşek bir iplik dizisinde bulunur.

Hayatta Kalma Mekanizması

Bazı bakteriler endosporlar oluşturabilir. Bunlar, ısı, UV radyasyonu ve dezenfektanlar gibi düşmanca fiziksel ve kimyasal koşullara son derece dayanıklı, hareketsiz yapılardır. Bu onları yok etmeyi çok zorlaştırır. Endospor üreten birçok bakteri, örneğin şarbonun nedeni olan Bacillus anthracis gibi kötü patojenlerdir.

Bakteri Çeşitleri ve Örnekleri

Bakteriyel Enfeksiyonlar

Bakteriyel enfeksiyonların örnekleri;

Salmonella: Genellikle gıda zehirlenmesi olarak tanımlanan bir enfeksiyon türüdür. Ciddi mide rahatsızlığına, ishale ve kusmaya neden olur. Salmonella, insanların ve diğer hayvanların bağırsak yollarında bulunan tifoid olmayan bir salmonella bakterisinden kaynaklanır ve en çok bilinen enfeksiyon nedeni az pişmiş kümes hayvanlarıdır.

Genellikle gıda zehirlenmesi olarak tanımlanan bir enfeksiyon türüdür. Ciddi mide rahatsızlığına, ishale ve kusmaya neden olur. Salmonella, insanların ve diğer hayvanların bağırsak yollarında bulunan tifoid olmayan bir salmonella bakterisinden kaynaklanır ve en çok bilinen enfeksiyon nedeni az pişmiş kümes hayvanlarıdır. Escherichia coli (E. coli): Gastrointestinal (GI) rahatsızlığa neden olur. Enfeksiyon genellikle kendiliğinden düzelir, ancak şiddetli ve hatta ölümcül olabilir. E. Coli bakterileri, pişmemiş sebzeler de dahil olmak üzere kontamine gıdalar yoluyla yaygın olarak yayılır.

Gastrointestinal (GI) rahatsızlığa neden olur. Enfeksiyon genellikle kendiliğinden düzelir, ancak şiddetli ve hatta ölümcül olabilir. E. Coli bakterileri, pişmemiş sebzeler de dahil olmak üzere kontamine gıdalar yoluyla yaygın olarak yayılır. Tüberküloz: Mycobacterium tuberculosi bakterisinin neden olduğu oldukça bulaşıcı bir bakteriyel enfeksiyondur. En sık akciğer enfeksiyonuna neden olur ve nadiren beyni etkiler.

Mycobacterium tuberculosi bakterisinin neden olduğu oldukça bir bakteriyel enfeksiyondur. En sık akciğer enfeksiyonuna neden olur ve nadiren beyni etkiler. Metisiline dirençli Staphylococcus aureus (MRSA): Özellikle bağışıklık sistemi zayıflamış kişilerde ölümcül olabilen antibiyotiğe dirençli bir bakteridir.

Özellikle bağışıklık sistemi zayıflamış kişilerde ölümcül olabilen antibiyotiğe dirençli bir bakteridir. Clostridium difficile (C. diff): Normalde bağırsakta bulunan bir bakteridir. Antibiyotik kullanımı veya bozulmuş bağışıklık sistemi nedeniyle aşırı büyüdüğünde GI hastalığına neden olabilir.

Normalde bağırsakta bulunan bir bakteridir. Antibiyotik kullanımı veya bozulmuş bağışıklık sistemi nedeniyle aşırı büyüdüğünde GI hastalığına neden olabilir. Bakteriyel vajinoz: Kaşıntıya, akıntıya ve ağrılı idrara çıkmaya neden olabilen bir vajina enfeksiyonudur. Vajinanın normal bakteri florasındaki dengesizlikten kaynaklanır.

Kaşıntıya, akıntıya ve ağrılı idrara çıkmaya neden olabilen bir vajina enfeksiyonudur. Vajinanın normal bakteri florasındaki dengesizlikten kaynaklanır. Heliobacter pylori (H. pylori): Mide ülseri ve kronik gastrit ile ilişkili bir bakteri türüdür. GI sisteminin ortamı, bu bakteriyel enfeksiyona yatkınlık yaratan reflü, asitlik ve sigara içimi nedeniyle değişebilir.

Mide ülseri ve kronik gastrit ile ilişkili bir bakteri türüdür. GI sisteminin ortamı, bu bakteriyel enfeksiyona yatkınlık yaratan reflü, asitlik ve sigara içimi nedeniyle değişebilir. Belsoğukluğu: Neisseria gonorrhoeae bakterisinin neden olduğu cinsel yolla bulaşan bir enfeksiyondur

Neisseria gonorrhoeae bakterisinin neden olduğu cinsel yolla bulaşan bir enfeksiyondur Vibrio vulnificus: Ilık deniz suyunda bulunabilen nadir, “et yiyen” bir bakteridir.

Kokus

İşte küresel şekilli (COCCUS) bakteri örnekleri:

Staph aureus

S. epidermidis

S. saphrophyticus

S. haemolyticus

S. hominis

S. capitis

S. schleiferi

S. warneri

S. lugdenenis

Strep pyrogenes (gr. A)

S. agalactiae (gr. B)

E. faecalis

E. faecium

S. pneumoniae

S. mutans group

S. salivarus group

S. sanguis group

S. mitis group

S. angiosus group

A. adiacens

S. milleri

S. bovis

N. gonorrhea

N. meningitides

Moraxella catarrhalis

Basiller (Bacillus Thuringiensis)

Çubuk şeklindeki bakteri örnekleri (Bacillus thuringiensis):

C. diptheriae

C. jeikenium

C. urealyticum

Lactobacillus sp.

Bacillus anthracis

B. cereus

Listeria monocytogenes

Erisipelothrix rhusiopathiae

Arcanobacterium bemolyticum

Escherichia coli

Klebsiella pneumoniae – Koliform bakteri

Proteus spp.

Morganella

Providencia

C. freundii

C. koseri

Enterobacter cloacae

E. aerogenes

S. marcecescens

Vibrio cholera

V. parahaemolyticus

V. vulificans

Aeromonas hydrophila

Plesiomonas shigelloides

Stenotrophomonas maltophilia

Spiral Bakteriler

İşte spiral şekilli ve gram negatif (Spirillum) bakteri örnekleri:

Treponema pallidum

Treponema carateum

Treponema denticola

Borrelia burgdorferi

Borrelia afzelii

Borrelia hermsii

Borrelia duttoni

Borrelia parkeri

Borrelia recurrentis

Leptospira interrogans

Spirillum minus

Chlamydophila psittaci

Chlamydophila pneumoniae

Chlamydia trachomatis

Bacteroides fragilis

Bacteroides forsythus

Capnocytophaga canimorsus

Porphyromonas gingivalis

Prevotella intermedia

Fusobacterium necrophorum

Fusobacterium nucleatum

Fusobacterium polymorphum

Streptobacillus moniliformis

Rickettsia

Canlı hücrelerin dışında yaşayamayan ve virüs gibi davranan bakteri örnekleri (Rickettsia):

Rickettsia rickettsii

Rickettsia akari

Rickettsia conorii

Rickettsia sibirica

Rickettsia australis

Rickettsia felis

Rickettsia japonica

Rickettsia africae

Rickettsia hoogstraalii

Rickettsia prowazekii

Rickettsia typhi

Mikoplazma

Hücre duvarı olmayan ve çubuk şeklinde veya küresel olabilen bakteri örnekleri (Streptococcus pneumoniae):

M. buccale

M. faucium

M. fermentans

M. gallisepticum

M. genitalium

M. haemofelis

M. hominis

M. hyopneumoniae

M. hyorhinis

M. incognitus

M. lipophilum

M. ovipneumoniae

M. penetrans

M. pirum

M. pneumoniae

M. salivarium

Fermantasyondaki Bakteriler

İşte fermantasyonda kullanılan bakteri örnekleri;