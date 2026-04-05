DMM tarafından yapılan açıklamada, “ABD’ye ait olduğu iddia edilen F-15 savaş uçağının Türk yapımı omuzdan atılan uçaksavar sistemiyle vurulduğu” yönündeki paylaşımların tamamen asılsız olduğu vurgulandı.

Açıklamada, söz konusu iddiaların Türkiye’nin bölgesel krizlerde üstlendiği diplomatik ve yapıcı rolü hedef aldığı belirtilerek, bu tür içeriklerin “psikolojik harp ve kara propaganda” niteliği taşıdığı ifade edildi.

Türkiye’nin bölgedeki politikasının huzur ve istikrarın korunmasına dayandığına dikkat çekilen açıklamada, ülkenin diplomatik başarılarını hedef alan dezenformasyon faaliyetlerinin uluslararası kamuoyunu yanıltmayı amaçladığı kaydedildi.