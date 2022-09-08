Bölgesel Amatör Ligde mücadele edecek takımların fikstür ve grupları belli oldu. İnegöl’den 3 takımın yer aldığı gruplarda maçlar 2 Ekim’de başlayacak.

İnegöl temsilcileri Kafkasspor ile Erka Akhisarspor Bölgesel Amatör Lig 14.Grup’ta yer alırken, Doğugücüspor ise Bölgesel Amatör Lig 13.Grup’ta yer aldı.

Ekim ayında başlayacak lig öncesi temsilcilerimizde hazırlıklar devam ediyor. 2 Ekim’de ilk maçına çıkacak olan Doğugücüspor deplasmanda Kocaeli Harb-İş ile karşılaşacak. 14. Grupta mücadele edecek olan İnegöl Kafkas Gençlikspor ise evinde 2 Ekim’de Nişantaşıspor’u ağarlarken, aynı grupta yer alan Erka Akhisarspor ise, aynı gün Kavacıkspor’a konu olacak.