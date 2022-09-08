Bölgesel Amatör Ligde mücadele edecek takımların fikstür ve grupları belli oldu. İnegöl’den 3 takımın yer aldığı gruplarda maçlar 2 Ekim’de başlayacak.

Faysal Ergün’e, Ali Koç’tan teşekkür mektubu Faysal Ergün’e, Ali Koç’tan teşekkür mektubu

İnegöl temsilcileri Kafkasspor ile Erka Akhisarspor Bölgesel Amatör Lig 14.Grup’ta yer alırken, Doğugücüspor ise Bölgesel Amatör Lig 13.Grup’ta yer aldı.

Ekim ayında başlayacak lig öncesi temsilcilerimizde hazırlıklar devam ediyor. 2 Ekim’de ilk maçına çıkacak olan Doğugücüspor deplasmanda Kocaeli Harb-İş ile karşılaşacak. 14. Grupta mücadele edecek olan İnegöl Kafkas Gençlikspor ise evinde 2 Ekim’de Nişantaşıspor’u ağarlarken, aynı grupta yer alan Erka Akhisarspor ise, aynı gün Kavacıkspor’a konu olacak.     