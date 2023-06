Araç yazılım donanım, bilgisayarlı sistemler ve araç beyin arıza ve tamiri alanında İnegöl’de ve hatta Bursa’da faaliyet gösteren en iddialı şirketlerden biri olan Master Garage Otomobil Servisi, Sinanbey Mahallesi 3. Metal Sokak numara 2/K adresinde hizmet vermeye başladı.

HER SEGMENTTEN BİNLERCE ARAÇ

Master Garage hakkında bilgi veren Servis Müdürü Elektronik Mühendisi Emre Öner, “Mastergarage ekibi olarak, biz uzun yıllardır alanında profesyonel olarak çalışan kişileriz. Araç müdahale portföyümüzde her segmentten ve markadan binlerce araç bulunmakta. Yaklaşık 10 senedir işi profesyonel olarak yürütüyoruz. Otomobil rutin bakımı, ağır bakımı, araç aksam arıza tespit ve tamiri, araç yazılım ve donanım ve beyin arızaları uzmanlık alanımız. Faaliyetimizi bu alanlarda yürütmekteyiz” dedi.

MASTERGARAGE NEDEN KURULDU?

Öner açıklamasını şöyle sürdürdü;

“Günümüzdeki araçların git gide daha kompleks bir dizayn ve tasarıma sahip olması klasik manada tamirci olarak tabir edilen kişileri fazlasıyla aşmakta. Biz ekibimizi toplarken öncelikle bunu göz önünde bulundurduk. Ekipte yer alan her bir kişi alanıyla ilgili her türlü donanıma, ehliyet ve liyakata sahip kişiler arasından seçildi. Otomobil rutin bakımı, ağır bakımı, araç aksam arıza tespit ve tamiri, yazılım, donanım, beyin arıza tespit ve tamiri işlerini her biri alanında uzman ve deneyime sahip ekip üyeleri ile yürütüyoruz. Hatta daha iddialı bir cümle kuralım araç yazılım donanım, bilgisayarlı sistemler ve araç beyin arıza ve tamiri alanında İnegöl’de ve hatta Bursa’da faaliyet gösteren en iddialı şirketlerden biriyiz dersek abartmış olmayız.”

BİZİM İÇİN GÜVEN VE MÜŞTERİ MEMNUNİYETİ HER ŞEYDEN ÖNEMLİ

“Vizyonumuzu belirlerken hiçbir zaman ticari kazancı ön planda tutmadık. Çünkü ne kadar para kazanırsak kazanalım, bu bizim için yapılan işin içinde hep küçük bir detay kalacak. Bizim için güven ve müşteri memnuniyeti her şeyden önemli. Aracını bize teslim eden her bir müşterimizin iş yerimizden ayrılırken yüzünde beliren tebessüm sahip olduğu iç huzur hiçbir maddi kıymetle tartılamaz. Biz İnegöl‘de ve hatta Bursa'da parmakla gösterilen bir marka olmak istiyoruz. Başaracağımıza olan inancımız tam. Çünkü kendimize, ekibimize ve deneyimimize güveniyoruz. İş ahlakı ve güven asla taviz vermeyeceğimiz kriterimiz. Teknolojik yenilikleri, güncel gelişmeleri takip ediyor ve kendimizi güncelliyoruz. Çevre il ve ilçelerden gelip aracını bize teslim eden müşteri portföyümüzün sürekli genişlemesi sanırım doğru yolda olduğumuzu gösteriyor.”