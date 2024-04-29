TFF 3. Lig’de 1. Grubu 3. sırada tamamlayan Ayvalıkgücü Belediyesporlu taraftarlar, 2. Lige yükselebilmek için oynayacağı ilk play off karşılaşmasında Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın’ı kırmızı-beyazlı takımı desteklemek için tribünlere davet etti.

Ayvalıkgücü Belediyespor’un tribün lideri konumunda olan ve geçtiğimiz yıl dernekleşerek tek çatı altında toplanan Ayvalıklı 10’lar Taraftar Derneği Başkanı Ergün Kocaman; yaptığı açıklamada, 2. Lige yükselebilmek için Edirne Spor ile yapacakları ilk play off karşılaşmasının kendileri için son derece önemli bir viraj olduğunu vurguladı.

Edirne Spor ile oynanacak maçın Ayvalıkgücü Belediyespor için tarihi bir karşılaşma olduğunun altını çizen Ergün Kocaman, “ Bu sebeple de, 2 Mayıs Perşembe günü saat 16.00 da sahamız Hüsnü Uğural Stadyumu’nda oynayacağımız Ayvalıkgücü Belediyespor’umuz için son derece hayati önem taşıyan bu karşılaşmaya; tüm halkımızı, Ayvalık ve körfezdeki spor kulüplerini, futbolcularını, yöneticilerini, Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Ahmet Akın’ı, milletvekillerimizi ve meclis üyelerini kırmızı-beyazlı takımımıza destek ve birlik olmaya davet ediyoruz” dedi.