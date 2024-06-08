Tekirdağ’da balıkçılar bu seferde özel çocuklar için denize açılarak çocuklara keyifli anlar yaşattı. Kimi özel çocuklar bu sayede ilk kez denize açılırken tekne turu sonunda özel gereksinimli bir çocuğun annesi sevinçten gözyaşlarına boğuldu.

Tekirdağ’ın merkezinde bulunan Süleymanpaşa Su Ürünleri Kooperatifi ile Trakya Down Sendromlu ve Özel Gereksinimli Bireyler Derneği tarafından, Tekirdağ’da yaşayan özel çocuklar için tekne turu gerçekleştirildi. Süleymanpaşa Su Ürünleri Kooperatifine gelen, Özel çocuklar ve aileleri, Kooperatif üyelerinin teknelerine bindiler. Daha sonra kısa bir deniz turu yapan özel çocuklar ve aileleri denizde keyifli vakit geçirdiler.

Gözyaşlarına boğuldu

Deniz turundan sonra açıklamada bulunan özel gereksinimli çocuk annesi Saadet Erdem; ‘’5 yaşında SP hastası oğlum var, ilk tekneye bindiğimde oğlumun özel çocuk değil de, değerli biri olduğunu gördüm. Hala duygulanıyorum, çok güzeldi. Hocamıza, Zehra hanıma, bu turu düzenleyenlere çok teşekkür ediyorum. O kadar mutluydum ki sanki ayaklarım yerden kesildi, oğlumun o kadar değerli olduğunu öğrendim ki, böyle kişiler bizim değerimizi biliyormuş dedim’’ İfadelerini kullandı.

Mutluluktan ağladı

Çocukların çok mutlu olduğunu belirten Trakya Down Sendromlu ve Özel Gereksinimli Bireyler Derneği Başkanı Zehra Metin Özen ise ‘’Çok güzeldi gerçekten, inanılmaz güzel bir sinerji oluşturuldu. Bir birliktelik sağlandı, içlerinden bir annemiz, özel gereksinimli çocuğu olan annemiz şunu söyledi. Kıyıdan hep denize bakar ve ortasında nasıl bir gün bulunabilirim derdi ve mutluluktan ağladı. Bende göz yaşlarımı tutamadım. Çocuklar çok duyguluydular, çok mutlu hissettiler. Çok teşekkür ediyoruz bugünü gerçekleştirdikleri için’’ diye konuştu.

Süleymanpaşa Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı İbrahim Pehlivanoğlu da açıklamasında ‘’Bugün bizim en mutlu günümüz oldu, bugün özel kardeşlerimizle, ailelerimizle beraber bizlerde dahil olmak üzere çok mutlu olduk. Onlara balık ekmek ikram ettik, onları teknelerle gezdirdik, Allah nasip ederse Su Ürünleri Kooperatif Başkanlığı olarak bundan sonra da onları yalnız bırakmayacağız. Emeği geçen tüm balıkçı arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. İnşallah bundan sonra Su Ürünleri Kooperatifi olarak onların yanında olacağız İnşallah” dedi.

Tekne turunun sonra, özel çocuklara ve ailelerine balıkçı barınağında balık ekmek ikram edildi.