Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığı tarafından Ailem Kocaeli kapsamında düzenlenen 'O Benim Kahramanım' Babalar Günü Özel Programı, Seka Uçurtma Tepesi'nde gerçekleştirildi. Babalar ve çocuklarının birlikte zaman geçirdiği programda çeşitli oyunlar, atölyeler ve etkinlikler yapıldı. Aile bağlarını güçlendirmek ve Babalar Günü'nü farklı bir atmosferde kutlamak amacıyla düzenlenen etkinlikte renkli görüntüler oluştu.

'Hayatın her anında yanlarında olmaya çalıyoruz'

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Hasan Soba, bütün babaların gününü kutlayarak, 'Gerçekten bugün onlarla beraber farklı bir program yapalım, yanlarında olalım istedik. Başta şehit ailelerimiz olmak üzere tüm şehitlerimizin de Babalar Günü'nü kutluyoruz. Her anlamda, hayatın her anında yanlarında olmaya çalışıyoruz. Bugün de burada Kadın ve Aile Hizmetleri Daire Başkanlığımızın 'O Benim Kahramanım' adıyla, Büyükşehir Belediye Başkanımız Tahir Büyükakın'ın talimatlarıyla çok güzel bir organizasyon gerçekleştirdik. Dün Gebze'de yapmıştık, bugün de İzmit'te gerçekleştirdik' dedi.

'Farklı bir gün yaşatmak istiyoruz'

Soba, Anneler Günü'nde annelerin, Babalar Günü'nde ise babaların yanında olmaya çalıştıklarını belirterek, 'Şehrin her tarafında, Anneler Günü olduğunda annelerimizin yanında oluyoruz, Babalar Günü olduğunda babalarımızın yanında oluyoruz. Onlarla farklı bir organizasyonda, farklı bir ortam oluşturarak birlikte ve beraber olmak istiyoruz. Farklı bir gün yaşatmak istiyoruz. Tipik belediyecilik hizmetlerini zaten yapıyoruz. Onun dışında sosyal belediyecilik anlayışıyla hayatın her anında insanlarımızın yanında olmaya gayret ediyoruz' diye konuştu.

'Kız babası olmak farklı bir duygu'

Kendisinin de kız babası olduğunu söyleyen Soba, 'Gerçekten derler ya, 'Kız babası olmak farklı bir duygudur' diye. Ben o anlamda o farklılığı yaşıyorum. Sabah bir resim çizip Babalar Günümü kutlayan bir yazı yazdılar. Bir de hep yediğim çikolatadan alıp yapıştırmışlar. Muhtemelen bu kız çocuklarının aklına gelir, erkekler biraz daha farklı olur' ifadelerini kullandı.