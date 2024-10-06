Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın’ın gerçekleştirdiği hizmet ve faaliyetlerin; ulusal, bölgesel ve yerel basın yayın kuruluşlarında yer alan haberlerinin paylaşıldığı “Balıkesir Büyükşehir Basın” hesabı Facebook, Instagram ve X sosyal medya platformlarında açıldı, tüm Balıkesirlilerin takibini bekliyor.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Başkanlığı; Facebook, Instagram ve X sosyal medya platformlarında “Balıkesir Büyükşehir Basın” adıyla bir hesap açtı. Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ile Başkan Ahmet Akın’ın; ulusal, bölgesel ve yerel basın yayın kuruluşlarında çıkan yazılı ve videolu haberlerinin paylaşıldığı sayfa, Balıkesirlilerin takibiyle her geçen gün daha da güçlü bir hale gelecek. Yalnızca Balıkesir’de yaşayan vatandaşların değil, Balıkesirli olup da farklı şehirlerde yaşayan vatandaşların da ilgisini çekecek sosyal medya hesapları; Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ve Başkan Ahmet Akın’ın gerçekleştirmiş olduğu hizmet ve faaliyetlerden vatandaşların haberdar olmasını ve kolay erişim imkanı sağlayacak.