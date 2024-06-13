Başkan Ahmet Akın’ın yönetimindeki Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, çalıştığı firmaların ödemelerini rutin olarak gerçekleştiriyor. Belediye, haziran ayının ilk iki haftasında; 750 firmaya toplamda 430 milyon TL ödeme yaptı ve personeline de toplam 100 milyon TL’lik bayram parası ödenmesi talimatını verdi.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, Başkan Ahmet Akın’ın başarılı mali yönetimiyle çalıştığı firmalara gerekli ödemeleri yaparak kimseyi mağdur etmiyor. Haziran ayının ilk haftasında 110 milyon TL, ikinci haftasında da 320 milyon TL olmak üzere Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, 750 firmaya toplamda 430 milyon TL ödeme yaptı.

Bayram ikramiyesi personelin yüzünü güldürüyor

Bunun yanı sıra Başkan Ahmet Akın’ın talimatıyla, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ile bağlı iştirakleri ve BASKİ’de çalışan personele önümüzdeki Kurban Bayramı için yaklaşık 15’er bin TL ödeme gerçekleştirilecek. Personelin yüzünü güldürecek bayram parası, 14 Haziran Cuma günü hesaplara yatacak. Büyükşehir Belediyesi, bayram ikramiyesi için personele toplamda 100 milyon TL ödeme yapacak.