ABD Başkanı Donald Trump, İran’a Hürmüz Boğazı ile ilgili çok sert bir uyarıda bulundu. Trump, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, İran’ın Hürmüz Boğazı’nı 48 saat içinde tamamen açmaması halinde, ülkenin enerji santrallerini hedef alacaklarını duyurdu. Trump, "Eğer İran, şu andan itibaren 48 saat içinde, herhangi bir tehdit olmaksızın, Hürmüz Boğazı'nı tamamen açmazsa, ABD en büyüğünden başlayarak İran’ın çeşitli enerji santrallerini vurup yok edecek" dedi.



İran boğazın kapalı olmadığını açıklamıştı

İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, Hürmüz Boğazı’nın tamamen kapalı olmadığını belirterek, "Boğazı kapatmadık. Açık" demişti. Arakçi, buna rağmen İran'a yönelik saldırılara destek veren ülkelere ait gemilere boğazın kullanımı konusunda kısıtlamalar getirdiklerini ifade etmişti. Arakçi, Tahran yönetimi ile temas kuracak Japonya gibi bazı ülkelere Hürmüz Boğazı’ndan güvenli geçişi sağlamaya hazır olduklarını söylemişti.