Balıkesir Büyükşehir Belediyesi le Balıkesirliler Derneği iş birliğinde Birinci Dünya Savaşı’nda şehit olan 94 Balıkesir Liseli Keşşafın hatıralarının yaşatılacağı ‘Balıkesir Liseli Keşşaflar Müzesi’ müzesinin açılışı gerçekleştirildi. Açılışta konuşan Başkan Ahmet Akın “Tarihimize, kültürümüze sahip çıkmak için seferberlik başlattık. Kuvayı Milliye’nin başşehri olan Balıkesir’i, Türkiye’nin parlayan yıldızı yapacağız” dedi.

Birinci Dünya Savaşı’nda gösterdikleri üstün cesaret ve kahramanlıkla hem Balıkesir’in hem de Türk Milleti’nin gurur vesilesi olarak tarihte unutulmazlar arasında yerlerini alan Balıkesir Liseli Keşşafların onuruna ‘Balıkesir Liseli Keşşaflar Müzesi’nin açılışı gerçekleştirildi. İsmail Hakkı Özmumcu ve ailesinin, Balıkesir Liseliler Derneği’ne bağışladığı Anıtlar Kurulu tarafından tescillenen bina, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi tarafından aslına uygun şekilde restore edilerek müze haline getirildi. Şehrin en eski tarihi yapılarının bulunduğu Karaoğlan Mahallesi’nde yer alan ‘Balıkesir Liseli Keşşaflar Müzesi’ Birinci Dünya Savaşı’nda şehit olan 94 Balıkesir Liseli Keşşafın hatıralarını yaşatacak.

“Balıkesir’e, önemli bir değer kazandırıldı”

1885 yılında kurulan, şehirde koca okul lakabıyla hatırlanarak herkes tarafından bilinen ve Ulu Önder Atatürk’ün de şehre geldiğinde ziyaret ettiği Balıkesir Lisesi’nin ülkenin en köklü okullarından olduğunu söyleyen Balıkesir Liseliler Derneği Başkanı Esin Balıbek “Kentimizin köklü ailelerinden İsmail Hakkı Özmumcu ve ailesi, Anıtlar Kurulu’na kayıtlı çocukluklarının geçtiği evlerini bizlere emanet ettiler. Derneğimiz yönetiminin Balıkesir Büyükşehir Belediyesi’ne, 2022 yılında sunduğu ‘Balıkesir Lisesi Keşşafları Müzesi’ olması yönünde protokol kabul edilerek hemen yapımına başlandı. Binamız aslına uygun yapılarak tarihi ve mimarisiyle Balıkesir’e; kültür ve sanat anlamında da önemli bir değer kazandırdı. 139 yaşındaki Balıkesir Lisemizin mezunları olarak Balıkesir Büyükşehir Belediyemize; tarihe, kültüre, sanata, eğitime, gençlere verdiği katkılardan dolayı teşekkür ediyorum” dedi.

“Vefa borcumuzu ödeyeceğiz”

Çok özel ve önemli bir açılış vesilesiyle bir araya geldiklerini belirten Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın “Kuvayı Milliye Şehri Balıkesir’imizin vatanın bütünlüğü konusunda tarihi rolü büyük. Uzun zamandır hak ettiği ‘İstiklal Madalyası’nı neden hak ettiğini, Türk Milleti’ne göstermek için her gün yeni adımlar atıyoruz. Bizler, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi olarak tüm çalışma arkadaşlarımızla beraber; tarihimize, kültürümüze sahip çıkmak için bir seferberlik başlattık. Kuvayı Milliye’nin başşehri olan Balıkesir’i, tüm Türkiye’nin parlayan yıldızı yapacağız. Bu şekilde Kuvayı Milliyeci büyüklerimize vefa borcumuzu hep birlikte ödeyeceğiz” dedi.

“Vatansever insanların torunlarıyız”

Birinci Cihan Harbi geldiğinde Türk Milleti’nin dünyada çok ender rastlanan bir fedakârlık ve cesaret gösterdiğini dile getiren Başkan Ahmet Akın “Bu şanlı direnişte daha sonra Kuvayı Milliye Şehri adını alacak Balıkesir’imizin evlatları da en önde yer aldılar. Karesi Sultanisi olarak bilinen Balıkesir Lisemizin keşşafları büyük bir kahramanlık göstererek cepheye koştular. Vatanımızın; varlık, yokluk mücadelesini verdiği en kilit nokta olan Çanakkale’de canlarını feda ettiler. Bu sebeple 1916-1917 ve 1917-1918 yılları arasında mezun verilemedi. İşte; bizler bu vatansever, fedakâr, cefakâr insanların torunlarıyız. İşte, bizler onun için Kuvayı Milliyeciyiz hemşehrim. Bu müzenin şehrimize kazandırılması da bu verilen önemin ve liyakatin bir göstergesidir” dedi.

“Mili Mücadele’yi Yiğit Balıkesirlilerin başlattığını anlatın”

Tüm hayatını İstiklal Madalyalı bir dedenin torunu olduğunun bilinciyle kurduğunu vurgulayan Başkan Ahmet Akın, “Her zaman onlara layık olmak için çalışıyoruz. Sizlerden ricam şu: Balıkesir’in bütün evlatlarına; 15 Mayıs’ta İzmir işgal edildiğinde, 16 Mayıs’ta Milli Mücadele’yi Yiğit Balıkesirlilerin başlattığını anlatın. Bunları anlatmak bizim atalarımıza borcumuz. Bizlerde; Balıkesirliler olarak, Kuvayı Milliyeciler olarak hem Ulu Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk’e hem şehitlerimize ve gazilerimize hem de bu toprakları bize vatan yapan tüm kahramanlarımıza vefa borcumuzu ödemek için gece gündüz çalışacağız” diye konuştu.