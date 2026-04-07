Nilüfer Belediyesi, Pupa Dans Kültür ve Sanat Kulübü Derneği iş birliğinde 'Sürdürülebilirlik, Kültür, Sanat ve İnsan Bilinçlendirme Eğitimi' düzenledi. Karaman Dernekler Yerleşkesi'ndeki etkinliğe kadın dernekleri, sivil toplum kuruluşları ve Nilüfer Kent Konseyi gönüllüleri katıldı. Programı Nilüfer Belediye Başkan Yardımcısı Emre Karagöz ile Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir'in eşi Nuray Özdemir de izledi.

Programın açılışında konuşan Nilüfer Belediye Başkan Yardımcısı Emre Karagöz, toplumsal dönüşümün kadınların gücüyle mümkün olduğunu ifade etti. Birçok değişimin kadından başladığını belirten Karagöz, 'Kadınların iradesi, gücü ve enerjisi olduğunda ancak bazı şeylerin dönüşümü gerçekleşiyor. Sizler bugünden yarına birçok şeyi değiştirebilecek güçsünüz' dedi. Sürdürülebilirliğin, sınırlı kaynakların verimli kullanılmasından gündelik yaşam politikalarına uzanan geniş bir yelpaze olduğunu vurgulayan Karagöz, bu farkındalığın hem kısa hem de uzun vadede büyük önem taşıdığını dile getirdi.

Bireyler yetkilerini geliştirmeli

Eğitimi gerçekleştiren Sürdürülebilirlik Profesyoneli ve Pupa Dans Bursa Genel Sanat Yönetmeni Samet Meriçli, sürdürülebilirliği mevcut kuşakların ihtiyaçlarını, gelecek kuşakların kaynaklarına zarar vermeden karşılaması olarak tanımladı. Bu kavramın merkezine insanı yerleştiren Meriçli, 'Çevreyi kirleten de temizlemeye çalışan da insan. Parayı kazanan da harcayan da insan. Savaşları başlatan da uzlaşarak bitiren de yine insan. Demek ki sürdürülebilirliğin asıl özü çevre ya da para değil, insandır' diye konuştu.

Sunumunda teknolojik gelişmelerin ve yapay zekanın hayatımızdaki yerine de değinen Meriçli, yapay zeka uygulamaları gibi araçların hayatı kolaylaştırdığını ancak bu yeni dünya düzeninde bireylerin kendi yetkinliklerini geliştirmesinin kritik olduğunu belirtti. Katılımcıların soru ve cevaplarının ardından tamamlanan eğitimin sonunda Meriçli'ye teşekkür edildi.