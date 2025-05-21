Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Bandırma İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekiplerince yürütülen çalışmalar neticesinde, 16 ayrı suçtan aranan şahıs yakalandı.

Gerçekleştirilen operasyon çerçevesinde; "Hükümlü veya tutuklunun kaçması", "Mala zarar verme", "Konut dokunulmazlığını ihlal etme", "Başkalarına ait kimlik veya kimlik bilgilerini kullanma", "6136 Sayılı Kanuna muhalefet" ve "Kilitlenmek suretiyle muhafaza altına alınmış eşya hakkında hırsızlık" suçlarından aranan, 6 yıldır firari olan ve hakkında toplam 17 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan şüpheli Bandırma’da yakalandı.

Gözaltına alınan şahıs, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine teslim edildi.