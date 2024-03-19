Balıkesir’in Burhaniye ilçesinde otomobille çarpışan motosiklet sürücüsü yaralandı.

Kaza, Hürriyet caddesinde Naci Kamış Bulvarı kavşağında meydana geldi.

Hürriyet Caddesinden Naci Kamış Bulvarına dönen Özgür Öztürk’ün kullandığı 10 AFT 865 plakalı otomobil ile Hürriyet Caddesinde seyreden Melih Özmen’in kullandığı 10 AAE Plakalı motosiklet çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle yola savrulan motosiklet sürücüsü Melih Özmen yaralandı. Yaralı, motosiklet sürücüsü kaza yerine gelen ambulansla Burhaniye Devlet Hastanesine sevk edildi. Trafik ekipleri, kaza yerinde önlem alırken, kaza ile ilgili soruşturmaya başlandı.