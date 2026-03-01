Programda konuşan Gürcan, girişimcilerin bilgi paylaşımı ve güç birliği içerisinde hareket etmesinin uluslararası rekabette avantaj sağladığını belirterek, sivil toplum kuruluşlarının ekonominin gelişimindeki kritik rolüne dikkat çekti. Ticaret Bakanlığı resmi sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda şu ifadelere yer verildi:

"Boğaziçi Sanayici, İş İnsanları ve Yöneticileri Derneği (BOSİYAD) tarafından düzenlenen iftar programına katılan Ticaret Bakan Yardımcımız Mahmut Gürcan, iş dünyasının temsilcileriyle bir araya geldi. Programda gerçekleştirdiği konuşmada; girişimcilerimizin bilgi paylaşımı ve güç birliği içerisinde hareket ederek uluslararası alanda rekabet avantajı elde etmesinin önemine dikkat çeken Bakan Yardımcımız, ülkemiz ekonomisinin daha ileriye taşınmasında sivil toplum kuruluşlarının üstlendiği kritik role vurgu yaptı. Ekonomik göstergelere de değinen Gürcan; 2025 yılı üçüncü çeyreğinde Gayri Safi Yurtiçi Hasıla’nın %3,7 oranında arttığını, ekonomimizin son 21 çeyrektir kesintisiz büyüme performansı sergilediğini ifade etti. Aynı dönemde GSYH’nin cari fiyatlarla 1 trilyon 538 milyar dolara ulaştığını belirten Bakan Yardımcımız, 2025 yılında mal ve hizmet ihracatımızın 17,5 milyar dolarlık net artışla 396,5 milyar dolara yükselerek Cumhuriyet tarihimizin yeni bir ihracat rekoruna imza attığını vurguladı. Ticaret Bakanlığı olarak; iş insanlarımızla birlik ve beraberlik içerisinde, ortak akıl ve istişare kültürüyle hareket ederek ihracatçılarımızın küresel pazarlarda daha güçlü ve rekabetçi bir konuma ulaşması için çalışmalarımızı kararlılıkla sürdürecek, üretimden ihracata uzanan tüm süreçlerde iş insanlarımızın yanında olmaya devam edeceğiz."