Balıkesir Karesi İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından Ali Hikmet Paşa İlkokulu ve Zafer ilköğretim Okulu’nda eğitim alan özel çocuklar ve velileri sınıflarının kapatılmamasını istedi.

Balıkesir’de bulunan özel çocuklar için hazırlanan yılsonu etkinliği, Değirmen Boğazı’nda yapıldı. Balıkesir’de bulunan tüm özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri, özel eğitim okulları öğrencileri velileri ve öğretmenleri ile birlikte gönüllerince eğlendiler. Balıkesir Karesi İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından, Karesi bölgesinde bulunan Ali Hikmet Paşa İlkokulu ve Zafer ilköğretim Okulu sınıflarında okuyan özel çocuklar sınıflarının kapanacak olması dolayısı ile yıl sonu etkinliğinde hüzünlü anlar da yaşandı.

5. sınıfa giden 12 yaşında kız çocuğu annesi Özlem Turhan, "Kızım özel eğitim sınıfına gidiyor. Özel eğitim sınıfları Karesi ilçesinde kapatılıyor. Bu özel sınıflarımızın kapatılmamasını istiyoruz. Aileler ve çocuklar sınıflarını istiyorlar kesinlikle ve kesinlikle buna izin vermiyoruz. Zaten bu yönetmelikte yok. Bu yönetmelikte olmayan bir şey nasıl yapılabilir. Madde 22’de bile bahsediliyor bu çocukların akranları ile birlikte olması gerekiyor, model olarak diğer çocukları göz önüne alacaklar, model olmazsa bu çocuklar nasıl ilerleyecekler nasıl eğitim alacaklar. Biz aileler olarak çok endişeliyiz bu konuda yardım bekliyoruz. Balıkesir Valimiz Sayın İsmail Ustaoğlu’ndan, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanımız sayın Ahmet Akın’dan desteklerini bekliyoruz bizlere yardımcı olsunlar ve özel eğitim sınıflarımız lütfen kapatılmasın" diye konuştu.

Özel Eğitim alan çocuklarda okullarını sınıflarını arkadaşlarını sevdiklerini söyleyerek sınıflarının kapanmamasını istediler.