Osmangazi Belediyesi'nin yaz ayları boyunca mahalle mahalle sürdürdüğü 'Osmangazi'de Yaz Mahalle Şenlikleri', İstiklal Mahallesi'nde renkli görüntülere sahne oldu. Çocukların neşesi, ailelerin yoğun ilgisi ve müzik dolu etkinliklerle mahalle adeta festival havasına büründü. Osmangazi Belediyesi'nin vatandaşları sosyal, kültürel ve eğlence dolu etkinliklerle buluşturduğu şenlik programı, her yaştan Osmangazilinin keyifli bir yaz akşamı yaşamasını sağladı. Özellikle çocuklar için hazırlanan oyun alanları ve eğlenceli aktiviteler beğeni toplarken, doyasıya eğlenen çocuklar yaz tatilinin tadını çıkardı. Şenlikte Osmangazi Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü bünyesinde görev yapan çalışanlardan oluşan 'Temiz Orkestra'nın sahne performansıyla coşku arttı.

'Osmangazi'mizde güzel bir yaz olsun'

Şenlik alanını ziyaret eden Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın, vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılandı. Çocuklarla yakından ilgilenerek sohbet eden Başkan Aydın, mahalle sakinlerinin öneri ve taleplerini de yerinde dinledi.

Şenliğin coşkusuna eşlik eden Başkan Erkan Aydın, yaz boyunca farklı mahallelerde şenliklerin devam edeceğini belirterek şu ifadeleri kullandı: 'Çocuklarımız karnelerini aldı, artık onlar yaz boyunca eğlenecekler, dinlenecekler. Tabii ki önümüzdeki seneye de hazırlanacaklar. Biz de Osmangazi Belediyesi olarak 3 yıldır yazları çocuklara, gençlere, mahalle sakinlerine bu etkinlikleri düzenliyoruz. Selamet Mahallesi'nde başladık, bugün buradayız. Her gün bir yerde olacağız. Bizim Temiz Orkestra, adından belli, mesai arkadaşlarımız. Birlikte çalıştığımız, hizmet ürettiğimiz arkadaşlarımız. Onların bu orkestralarıyla da hem güzel bir akşam yaşatıyoruz, hem de onlar sosyal sorumluluk olarak da değer katıyorlar, onlara da teşekkür ediyorum. İnşallah Osmangazi'mizde güzel bir yaz olsun. Huzurlu, mutlu, sağlıklı günlerimiz olsun.'

Yaz akşamını müzik, eğlence ve dayanışma atmosferinde geçiren Osmangazililer, Osmangazi Belediyesi'nin mahalle kültürünü yaşatan etkinliklerinden duydukları memnuniyeti dile getirerek, Başkan Erkan Aydın'a teşekkür etti.

Osmangazi Belediyesi'nin yaz boyunca ilçenin farklı mahallelerinde sürdüreceği 'Yaz Mahalle Şenlikleri', çocuklardan gençlere, ailelerden yaş almış vatandaşlara kadar toplumun her kesimini bir araya getirerek yaz akşamlarına renk katmaya devam edecek.