Balıkesir Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesi, Vakıflar Genel Müdürlüğü Balıkesir Bölge Müdürlüğü tarafından anlamlı bir etkinliğe ev sahipliği yaptı.

Tıp fakültesi öğrencileri ve hastaneye gelen vatandaşlara, mobil araçla sıcak çorba ikram edildi. Etkinlik, vakıf kültürünün temel taşlarından olan paylaşma ve yardımlaşma anlayışını yaşatmak amacıyla gerçekleştirildi. Etkinliğe Vakıflar Bölge Müdürü Mikail Akıllı, Vakıflar Genel Müdürlüğü Genel Sekreter Yardımcısı Enes Bilgon ve Balıkesir Üniversitesi Sağlık Kültür Daire Başkanı M. Cem Hamzaoğlu katıldı. Etkinliğe katılanlar emeği geçenlere teşekkür etti. Tedavi için hastaneye geldiğini anlatan Özay Eroğlu, "Omurilik tedavisi için Balıkesir Üniversitesi Hastanesine geliyorum. Düzenli olarak gelmeye çalışıyorum. Çünkü, önemli kontrollerim var. Bu sabah çok güzel bir şeyle karşılaştım. Hastane bahçesine gelen giden hastalara çorba ikram ediliyor. Çok keyif verici, müthiş bir olay. İyilik hareketi. Daha önce bunu Üsküdar Belediyesinde görmüştüm. Sıraya girip şu lezzeti tatmak gerekten bir ayrıcalık. Vakıflar Genel Müdürlüğünün bir ikramı. Sıcak bir çorba içiyoruz, bu soğuk günde. Allah zeval vermesin devletimizden razı olsun. Emeği geçen herkesten razı olsun. Çok teşekkür ederim" dedi.

Lütfi Atasay da, "Üniversite Hastanesine tedavi için geldim. Baktım kapının önünde çorba dağıtılıyor. Soğuk hava, sisli hava. Ben dedim bir tane alayım. Allah razı olsun yapanlardan. Çok güzel oldu. Böyle sıcak çorbanın sabah soğuğunda insana çok iyi geldiğini gördüm. Allah, yapanlardan, dağıtanlardan razı olsun. Çok güzel bir uygulama" diye konuştu.