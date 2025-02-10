Yangın, saat 19.00 sıralarında Antalya Kepez ilçesi Karşıyaka Mahallesi 3920. Sokak'ta bulunan 3 katlı bir binanın ikinci katındaki dairede meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yoldan geçen vatandaşlar dairenin balkonundan dumanlar çıktığını fark ederek durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Bu sırada yoldan geçmekte olan bir kişi de apartmanın kapı zillerini tek tek çalarak, binada oturan vatandaşları uyardı. Kısa sürede büyüyen yangında alevler balkonu sararken, evin içerisine de sirayet etti.

Büyük panik yaşayan apartman sakinleri apar topar evlerinden çıkarken, balkondan patlama seslerini duyan mahalle sakinleri de korku içerisinde sokağa döküldü. Kısa sürede verilen adrese gelen Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'na bağlı ekipler alevlere müdahale ederken, mahalle sakinleri ekiplerin çalışmasını endişeli gözlerle izledi. Ekiplerin yaklaşık 1.5 saatlik çalışmasının ardından yangın söndürüldü. Yangında dairede büyük çapta hasar meydana geldi. Yangın sırasında evinde olan ve komşularının haber vermesi ile dışarı çıkan yaşlı bir kadının ise büyük korku yaşadığı görüldü. Yangının daha önceden cep telefonu malzemeleri satışı ile uğraşan ikamet sahibinin işletmesini kapattıktan sonra elinde kalan ve balkona koyduğu cep telefonu bataryalarından çıktığı öne sürüldü. Alışveriş için evden çıktığı sırada gelen telefonla yangından haberi olduğunu belirten bir apartman sakini, "Akşam 19 civarı başlamış, karşı tarafa alışveriş için evden çıkmıştım. Evden çocuğum beni aradı, 'Baba bina yanıyor' dedi. Ben de koşarak geldim, balkon sağlam alev almıştı. Çok kötü yanıyordu. Alevler balkonu tamamen sarmıştı" dedi.

Apartman sakinlerinin çoğunun yangın anında ikametlerinde olduğunu belirten apartman sakini, "Çoğu bina sakini evdeydi. Acilen boşalttık binayı komple, ben de hemen ana şalteri kapattım daha fazla yayılmasın diye. Balkonda olan malzemelerden tutuşmuş, alevler oradan çıkmış. Neyin sebep olduğu itfaiyenin vereceği detaylara bağlı" ifadelerini kullandı. Öte yandan, itfaiye ekiplerinin çalışmasının ardından balkondan aşağıya atılan malzemeler arasında çok sayıda cep telefonu bataryası olduğu görüldü.