Edinilen bilgilere göre, Ayyıldız, Yeni Mahalle, Hacı Yusuf mahallelerinde son günlerde inşaatlardan yaşanan hırsızlık olayları üzerine polis çalışma başlattı. Bandırma Asayiş Büro Amirliği ekiplerince çevredeki güvenlik kameraları detaylıca incelendi. Görüntülerde, bir şahsın inşaata girerek kablo, çivi, keser, inşaat ustalarına ait kıyafet çaldığı görüldü. Çalışmalarının devamında, kameralardan kimliği tespit edilen şüpheli O.B (30) çaldığı farklı markalardaki inşaat malzemeleriyle yakayı ele verdi. Ele geçirilen inşaat malzemeleri sahiplerine teslim edildi. Şüpheli O.B. çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine teslim edildi.
Kaynak: İHA