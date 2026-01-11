Medicana Sivas Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Prof. Dr. Ali Yanık, kadınlarda en sık görülen ölüm nedenleri arasında yer alan kanser türlerinde erken tanının hayat kurtardığını belirterek düzenli tarama testlerinin ihmal edilmemesi gerektiğini vurguladı. Prof. Dr. Ali Yanık, dünya genelinde kadınları tehdit eden kanser türlerinin başında meme, kolorektal ve tiroid kanserlerinin geldiğini, bunları kadın genital kanserlerinin takip ettiğini ifade etti. Yanık, rahim ağzı, rahim içi ve yumurtalık kanserlerinde erken teşhisin hayati önem taşıdığını söyledi.

"Rahim ağzı kanseri erken tanıyla tedavi edilebilir"

Rahim ağzı kanserinin erken evrede tespit edilmesinin tedavi başarısını tamamen etkilediğini vurgulayan Yanık, "Kadın kanserlerinin en önemli özelliklerinden biri, rahim ağzı kanserlerinde erken tanının mümkün olmasıdır. Erken tanı konulduğunda bu hastalık tedavi edilebilir. Az gelişmiş ülkelerde en sık görülen kadın kanseri rahim ağzı kanseridir. Gelişmiş ülkelerde ise rahim içi kanserleri daha yaygındır. Rahim ağzı kanserinde taramayı smear ve HPV testleriyle sağlıyoruz. 30 yaşından sonra HPV testini 5 yılda bir, smear testini ise 3 yılda bir yaptırmak büyük önem taşıyor." ifadelerini kullandı.

"HPV pozitif olmak, kanser olmak anlamına gelmez"

HPV testinin pozitif çıkmasının kanserle eş anlamlı olmadığını vurgulayan Yanık, "HPV pozitif çıkan kişiler hemen panik olmamalıdır. Vücudun bağışıklık sistemi bu virüsü genellikle 16 ila 36 ay arasında temizler. HPV pozitif hastaların yalnızca yüzde 1,3’ünde ilerleme gözlenir. Kanser öncüsü lezyonlar genellikle 10 yılda, kanser ise ortalama 15 yılda gelişir. Bu dönemde yapılan erken tanı ile basit cerrahi yöntemlerle yüzde yüz tedavi mümkündür. Ancak ileri evrelerde başarı oranı düşmektedir." dedi.

"Erken tanı, büyük oranda kanserden kurtulmak demektir"

Kadın kanserlerinden korunmada erken tanının belirleyici olduğunu vurgulayan Prof. Dr. Ali Yanık, şu önerilerde bulundu: "Kanserden korunmanın en önemli yolu, tarama testlerini ihmal etmemektir. Sağlıklı beslenin, obeziteyle mücadele edin, sigaradan uzak durun. Her yıl jinekolojik muayenenizi yaptırın, smear testinizi aldırın ve düzenli aralıklarla HPV taraması yaptırın ve HPV aşısı olun. Unutmayın, erken tanı rahim ağzı kanserinde ve diğer kanserlerde çok önemlidir. Erken tanı, kanserden kurtulmak için en önemli basamaktır."