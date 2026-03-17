Soruşturma çerçevesinde gözaltına alınan 37 yaşındaki Mehmet D., 40 yaşındaki Semit T. ve 40 yaşındaki Semih K.'nin ifadelerinde olay günü bölgede bulunduklarını kabul ettikleri öğrenildi. Ancak şüphelilerin verdikleri ifadelerin birbirleriyle çeliştiği belirtildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen üç şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Ahmet Baysal'ın ölümüyle ilgili soruşturmanın ise çok yönlü olarak sürdüğü ve olayın tüm detaylarının aydınlatılması için çalışmaların devam ettiği bildirildi.