İslam Memiş, çelişkili açıklamaların piyasalarda yön tayinini zorlaştırdığını belirterek, "Piyasalar kendine yön veremiyor, sert algılanmalar yaşandı. Sabah saatlerinde biraz daha güçlüydü, gemi vuruldu haberiyle birlikte tekrar gerileyen bir piyasa var karşımızda" dedi.

Haber Global'e yaptığı açıklamada petrol fiyatlarındaki yükselişe de dikkat çeken Memiş, varil fiyatının 119 dolara kadar çıktığını ve bunun diğer yatırım araçları üzerinde baskı oluşturduğunu vurguladı. ABD-İran hattındaki gerilimin piyasalar üzerindeki baskıyı sürdürdüğünü dile getiren Memiş, "Amerika tarafındaki ve İran tarafındaki gerilim piyasaları baskı altında bırakıyor. Haftanın ilk işlem gününe yine Amerika-İran gerilimiyle başladık" ifadelerini kullandı.

"YÜZDE 30'UN ALTINDA OLMASI ZOR"

Enflasyon verilerini de değerlendiren Memiş, açıklanan rakamların beklentilerin üzerinde gelmesinin sürpriz olmadığını söyledi. Yıllık enflasyon beklentilerinin yukarı yönlü revize edildiğini ifade eden Memiş, yüzde 30’un altında bir enflasyon görülmesinin zor olduğunu belirtti.

Memiş, "Dün Levent Yılmaz hoca dedi ki, 'yüzde 30'un altındaki her rakama şu anda imza atarım. Bu senenin enflasyonu bu desinler, yüzde 29 desinler hemen imza atarım.’ Yani doğru söylüyorsunuz, yüzde 29 şansı zor. Çünkü dışsal etkenlerden kaynaklanan bir durum" dedi.

AL-SAT DEĞİL BEKLE-GÖR ÖN PLANDA

Yatırımcı davranışlarına da değinen Memiş, piyasada "al-sat" döneminin yerini daha temkinli bir yaklaşıma bıraktığını söyledi. “Bekle, gör, ihtiyacın olanı al” anlayışının öne çıktığını vurguladı.

CUMA GÜNÜNE DİKKAT!

Önümüzdeki süreçte açıklanacak verilerin de kritik olduğunu belirten Memiş, özellikle cuma gününe dikkat çekti. ABD istihdam verisinin önemine değinen Memiş, "Cuma günü Amerika’da tarım dışı istihdam verisi açıklanacak, burayı takip etmeye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

KÜLÇE ALTINA TALEP ARTTI

Altın tarafında ise dikkat çeken bir tablo olduğunu aktaran Memiş, yılın ilk çeyreğinde özellikle külçe altına talebin ciddi şekilde arttığını söyledi.

Bankalardaki altın mevduat oranlarına ilişkin konuşan Memiş, "Özellikle yerli yatırımcılar tarafında bankalardaki altın mevduat oranları yüzde 14,5 - yüzde 15,5 civarında artmış durumda. Rize ve Malatya gibi illerimiz en fazla altın mevduat talebinde bulunan iller arasında yer aldı" dedi.

"ELİNİZDEKİNE SAHİP ÇIKIN"

Son olarak piyasalardaki genel tabloyu özetleyen Memiş, yatırımcılara temkinli olmaları yönünde çağrıda bulundu ve şu ifadeleri kullandı:

"Yani söyleyecek çok fazla bir şey yok aslında. Yine piyasa özeti yapıyoruz ve ‘elinizdekine sahip çıkın’ diyoruz. Başka da söylenecek bir şey yok."