Aslen Bulgaristan göçmeni bir ailenin kızı olan Kübra Lana, 2 Şubat 1989’da Bursa’da dünyaya geldi. İlk ve Orta öğretiminin ardından, Turhan Tayan Anadolu Lisesi’ni başarıyla tamamladıktan sonra Marmara Üniversitesi Bankacılık, Sigortacılık Fakültesi Aktüerya Lisans Bölümü’nde eğitim gören Kübra Lana, aynı zamanda Anadolu Üniversitesi Menkul Kıymetler ve Sermaye Piyasası bölümünden mezun oldu.

ANNESİ EMİNE HANIM MÜZİĞİ SEVDİRDİ

Bir yandan okuyan, diğer yandan sevdiği sanatçıların şarkılarını mırıldanan bu genç kız, annesi Emine hanımın akşamları evde açtığı TRT’de yayınlanan Muazzez Ersoy’un programlarını izleyerek büyüdü. Annesi sayesinde müziği seven Kübra Lana, henüz çocuk yaştayken, Türk Sanat Müziğine ve Türk Halk Müziğine büyük ilgi duydu.

Müziği öylesine çok severdi ki, arabeskten, popa, rock’tan yabancı şarkılara kadar yüzlerce şarkıyı repertuarına ekledi.

AYAKLARI YERDEN KESİLDİ

Lise son sınıfta Bursa Akpınar Kültür Merkezi’nin düzenlediği liselerarası popüler müzik yarışmasında, temsil ettiği Turhan Tayan Anadolu Lisesi adına sahneye çıktı. Kültürpark Açıkhava Tiyatrosunda düzenlenen yarışmanın jüri üyeleri arasında ünlü sanatçı Feridun Düzağaç’ta vardı. Lana, öylesine heyecanlıydı ki ayakları yerden kesilmişti.

EBRU GÜNDEŞ İÇİN GÜNLERCE AĞLADI

Kübra Lana, 2000’li yılların başlarında Hande Yener ve Demet Akalın’la keyifleniyor, Ebru Gündeş ve İbrahim Tatlıses ile duygu yüklemesi yapıyordu. Çok sıkı bir Ebru Gündeş hayranı olan Kübra Lana’nın, henüz 8. sınıftayken ünlü sanatçının beyin kanaması geçirdiğini öğrenmesiyle dünyası başına yıkıldı. Günlerce ağladı Ebru Gündeş için…

Üniversite yıllarında Şebnem Ferah’ın şarkıları ile rock müziğine ciddi ilgi duymaya başlayan Kübra Lana, Him, Muse, Placebo, Gun’s Roses, Green Day, Linkin Park, Metallica gibi grupları dinlemeye başladı.

ÇIKTIĞI İLK KONSER

Okul yıllarında üniversiteliler arasında düzenlenen bir yarışmaya katıldı. Bronx Pi Sahne’nin düzenlediği ses yarışmasına katılan genç yeteneğin, görüntülü videoları dijital platformlarda gösterime sokuldu. Şebnem Ferah’ın “Bu Aşk Fazla Sana” adlı şarkısını seslendiren Kübra Lana, dijital oylamada en çok beğeniyi alan kişi oldu. 1.’lik Ödülü olarak 10 şarkıdan oluşan repertuarla konser verme hakkı kazanan genç yetenek , arkadaşlarının da davet edildiği Bronx Pi’de ilk sahnesine çıkmış oldu.

Bir yandan bankacılık yapan Kübra Lana, diğer yandan Taksim’deki mekanlarda sahne almaya başladı. O artık Taksim’in yeni Rock’cusuydu.

O SES TÜRKİYE’DE MEST ETTİ

Sesiyle İstanbul Taksim’i inleten Kübra Lana, arkadaşlarının tavsiyesi üzerine O Ses Türkiye yarışmasına katıldı. Sertap Erener’in “Aşk” şarkısını O Ses Türkiye’de okuyan Kübra Lana, ünlü sanatçıları öylesine mest etti ki Hadise, Hülya Avşar ve Murat Boz, Kübra’yı etkilemek için büyük bir mücadele verdi. O günleri Kübra Lana bakın nasıl anlatıyor; “O dönem üniversiteden mezun olmuş, bankacılık yapıyordum. Sertab Erener’in ‘Aşk’ şarkısını söylemiştim. Hadise, küpe ve bilekliklerini fırlatmış, Hülya Avşar heyecandan ilk defa ayaklarıyla basmıştı butona. Ben elime her ne kadar Musti “Mustafa Sandal” yazsam da bir tek o dönmemişti bana. Murat Boz’da bir kalem istedi Acun Ilıcalı’dan ve ortadaki ’S’ harfini ‘R’ yapıp, artık “Murti” yazıyor elinde, beni seç’ demişti. Güzel bir anı oldu hayatımı değiştiren” diye anlatıyor.

KÜBRA LANA NEREDE SAHNE ALIYOR?

Kübra Lana, O Ses Türkiye yarışmasında bir sonraki turlarda elense de o çok sevdiği müzik tutkusundan vazgeçmedi. Özel bir müzik merkezinde 2 yıl boyunca eğitim aldı.

O Ses’ten sonra bir yandan müzik eğitimini sürdüren Lana, diğer yandan Bursa’dan gelen iş teklifini değerlendirerek profesyonel sahne hayatına adım attı.

Güçlü sesiyle kısa sürede sevilen genç sanatçı, 9 yıldır Bursa’nın en beğenilen mekanlarında gecelere renk katmaya devam ediyor. Bitmek tükenmek bilmeyen enerjisi ve geniş repertuarıyla Bursalıları coşturan Kübra Lana, Çarşamba günleri Orhangazi ilçesinde ki Hayal Kahvesi, Cuma günleri FSM Bulvarında ki Sendeyim Restorant ve Pazar Günleri Parkora’da ki David People’de sahne almaya devam ediyor.

ÖRNEK ALDIĞI SANATÇILAR

Profesyonel müzik hayatına atılmasının ardından bankacılığı bırakan Kübra Lana, sanat dünyasında örnek aldığınız sanatçılar kimler? Sorusuna ise, “Ajda Pekkan’ın yıllara meydan okuyan enerjisi ve çalışkanlığını, Sezen Aksu’nun duygularını, fikirlerini, cesurca kaleme alışını takdir eder ve sahnedeki sempatik doğallığını örnek alırım. Funda Arar’ın hisli ve baskın nağmeleri de beni etkiler” diye cevap veriyor.

“DOKUNUYORUM YÜREKLERE”

Sahnedeyken kendisini en çok mutlu eden şeylere yönelik bilgilendirme de yapan Kübra Lana, “Herkesin tek yürek şarkılara eşlik edişiyle yakaladığım sinerjiye ’işte!’ diyorum, 'dokunuyorum yüreklere!’. Sahne aldığım zamandan beri şarkı söyleme keyfim başka bir şeye evrildi. Yalnızca dinleyicilerime bakarak hissettiğim şarkıyı hissettirdiğime de şahit olarak keyif alıyorum artık. O’nların da eşlikleriyle bambaşka bir şeye dönüşüyor bu keyif. Mesela evde kendi kendime hiç şarkı söylemem artık. Pandemide evdeyken çok da şarkı söylediğimi hatırlamıyorum” diyor.

“O AN’I HİÇ UNUTAMIYORUM”

Sahnedeyken hiç unutamadığı bir anısını da paylaşan genç sanatçı, “Sezen Aksu’nun ‘Güvercin’ şarkısını okurken arkamı dönüp çaktırmamaya çalışarak ağlamıştım. Ses-mes kaydı tabi, ilk defa söylüyordum sahnede. Bir gün önce şarkıya çalışırken YouTube yorumlarında bir kız, annesinin öldüğü gün diline bu şarkının dolandığını yazmıştı. Şarkıya çalışırken de çok ağlamıştım bu yoruma.” diyerek ne kadar duygusal bir kişi olduğunu da göstermiş oluyor.

EN BÜYÜK HAYALİ NE?

Her ses sanatçısının olduğu gibi kendisinin de hayalleri olduğunu vurgulayan Kübra Lana, “İlk defa benim sesimden duydukları, bana ait şarkıları halk konserlerinde herkesin benimle beraber söylemeleri hayalim. Rüyamda bunu görmüştüm ve bu heyecanı yaşamak istiyorum. Fakat en büyük hedefim elimden geldiğince oğluma mutlu bir gelecek hazırlamak. Bence her annenin en büyük hedefi budur” dedi.

Alper Özgür ile evlendikten sonra Güneş ismini verdikleri bir erkek çocuğu dünyaya getiren Kübra Lana, doğup büyüdüğü şehirde Bursalı bir sanatçı olarak yakın zamanda bir single çıkarmayı da istediğini söyledi.

Not: Bursa’mıza yönelik tüm gelişmeleri hızlı bir şekilde almak istiyorsanız İnstagram üzerinden Yıldırım Gazetesi, Facebook üzerinden Yıldırım Gazetesi ve Bursa 16 sayfamızı, Twitter üzerinden yine Yıldırım Gazetesi’ni takip etmeyi unutmayınız. Takiplerinizi ve beğenilerinizi bekliyoruz. Şimdiden iyi seyirler.