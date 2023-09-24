Kocaeli’de kontrolden çıkan otomobil bariyerlere çarparak takla attı. 100 metre sürüklenen araçta sıkışarak yaralanan 3 kişi hastaneye kaldırıldı.

Kaza, Körfez ilçesi Barbaros Mahallesi TEM Otoyolu gişelerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği 34 GES 980 plakalı otomobil, bariyerlere çarparak takla attı. Araç yaklaşık 100 metre sürüklendikten sonra durabildi. Mustafa G., Emre A. ve İbrahim O. araçta sıkışırken yardımlarına çevredeki vatandaşlar yetişti. Vatandaşların yardımıyla yaralılar araçtan çıkarıldı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince de yaralılara ilk müdahale yapılarak ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kaza sebebiyle trafik dururken, araç ve yola savrulan bariyerin yoldan kaldırılmasıyla trafik normale döndü. Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.