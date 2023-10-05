Bilecik’i temsil eden başarılı sporcular şehirde büyük bir gururla karşılandı.

Bilecik Belediye Başkan V. Melek Mızrak Subaşı Kosova’da düzenlenen Büyükler Balkan Şamapiyonası 78 kilogramda Balkan Şampiyonu olan Hatice Nur Göktaş ve Bosna Hersek’te düzenlenen Gençler Balkan Şampiyonasında 48 kilogramda Balkan ikincisi olan Sıla Durmaz’ı makamında ağırladı. Sporcuları başarılarından ve galibiyetlerinden dolayı önce tebrik eden Başkan Subaşı ardından sporcular ile hatıra fotoğraf çektirerek hediyelerini takdim etti. Genç sporcuların elde ettiği başarıyla Bilecik ve Türkiye’nin büyük bir gurur yaşadığını belirten Subaşı, "Cumhuriyetimizin 100’üncü yılında Cumhuriyetin yüzü kadınlar göğsümüzü kabartmaya devam ediyor. Kosova’da düzenlenen Büyükler Balkan Şampiyonası +78 kilogramda Balkan şampiyonu olan Haticenur Göktaş ve BosnaHersek’te düzenlenen Gençler Balkan Şampiyonasında 48 kilogramda Balkan ikincisi olan Sıla Durmaz’ı yürekten kutluyorum" ifadelerini kullandı.

Bilecik Belediyesi’nin her zaman gençliğin ve sporun yanında olduğunu hatırlatan Başkan V. Subaşı, imkanlar ölçüsünde gerekli katkıları vermeye devam edeceklerini sözlerine ekledi.