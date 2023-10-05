Bilecik’te Camiler ve Din Görevlileri Haftası doya doya kutlanmaya devam ediyor.

Bilecik Müftüsü Ali Erhun, Camiler ve Din Görevlileri Haftası ve Mevlid-i Nebi haftası nedeniyle açıklamalarda bulundu. Müftü Erhun, "Diyanet İşleri Başkanlığımız her yıl Ekim ayının ilk haftasını 1986 yılından beri Camiler Haftası olarak, 2003 yılından itibaren de Camiler ve Din Görevlileri Haftası adıyla kutlama faaliyetlerini devam ettirmektedir. Hafta boyunca gerçekleştirilecek etkinliklerle Peygamberimizi daha iyi tanımak, tanıtmak, anlamak, anlatmak, hayatımızı onunla anlamlandırmak ve onun sevgisini canlı tutmak amacıyla çeşitli programlar düzenlenecek" dedi.