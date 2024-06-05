Başiskele Çocuk Üniversitesi, 2023-2024 Eğitim Yılı’nı başarıyla tamamlayan 130 öğrenci düzenlenen mezuniyet töreninde kep atarken, öğrenciler "Filistin bu sene mezun vermedi, dünya sınıfta kaldı" mesajıyla Filistin’e destek verdi.

Başiskele Belediyesi, Kocaeli Üniversitesi ve Kocaeli Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi iş birliğiyle “Sosyal Sorumluluk” anlayışıyla hayata geçirilen ve özel yetenekli öğrencilere ücretsiz olarak; eğitim, rehberlik ve akademik danışmanlık hizmeti veren, bilimden sanata, spordan teknolojiye çeşitli alanlarda eğitim desteği veren Başiskele Çocuk Üniversitesi’nde dün akşam mezuniyet heyecanı yaşandı.

Türkiye Yüzyılı Gençlik Merkezi’nde gerçekleştirilen mezuniyet töreni muhteşem anlara sahne olurken, törene katılım da yoğun oldu. Programa Başiskele Belediye Başkanı M. Yasin Özlü, TUSAŞ Aviyonik Direktörü Dr. Mehmet Cemil Kazanbaş, Kocaeli Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Nevcihan Duru, Başiskele İlçe Milli Eğitim Müdürü Cemil Akkaya, Başiskele Kent Konseyi Başkanı Ayşenur Kahraman Aytekin, siyasi parti temsilcileri, Başiskele Çocuk Üniversitesi öğretmenleri, öğrencileri ve velileri katılım gösterdi.

Programın açılış konuşmasını yapan Başiskele Belediye Başkanı M. Yasin Özlü, Başiskele’de çocukların ve gençlerin fiziksel, ruhsal ve zihinsel gelişimlerine çok önem verdiklerini vurgulayarak Genc-i Âlâ Gençlik Modeli ile tüm Türkiye’ye örnek ve öncü olduklarını dile getirdi.

Başkan Özlü, “Bilimden sanata, spordan teknolojiye, kültürel ve sosyal aktivitelerden sportif faaliyetlere varıncaya kadar birçok alanda geleceğimizin hazinesi olarak gördüğümüz çocuklara ve gençlere destek veren Genc-i Âlâ Gençlik Modelimiz Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan tarafından 3 farklı kategoride ödül alarak ilçe sınırlarımızı aştı ve tüm Türkiye’ye örnek oldu. Bizler Başiskele Belediyesi olarak yol ve kaldırım yapmanın yanı sıra gelecek nesillerin ihyasını da çok önemsiyoruz. Hatta bunu daha çok ön planda tutan bir belediyeyiz. Göreve başladığımız günden itibaren işlerimizi planlarken bu işlerin merkezine insanı ve özellikle pozitif ayrımcılık yaparak gençleri koyduk. Gelecek nesile yaptığımız yatırımlar ve destekler ile; çocuklarımıza ve gençlerimize gösterdiğimiz ilgi, şefkat ve sevgi ile 7’den 77’ye her yaştan vatandaşlarımızdan büyük takdir ve beğeni topladık” diye konuştu.

Başiskele Çocuk Üniversitesi’nin kendisini en çok heyecanlandıran ve keyiflendiren bir proje olduğunu söyleyen Belediye Başkanı M. Yasin Özlü, “Ben inanıyorum ki benim hayalimi gerçekleştirecek gençler, şu an burada karşımda oturuyorlar. Peki benim hayalim ne? Benim hayalim bir gün bir yerde sizlerden biriyle karşılaştığımda ben Başiskele Çocuk Üniversitesi’nde okumuştum ve şimdi burada mühendisim, şurada doktorum vesaire, gönlünüzden ne geçiyorsa yapmak istediğiniz her neyse Sizlerle karşılaştığımda benim için yıllarca bu işlerin içinde verdiğim bütün emeğin karşılığını o gün alacağım. Kariyer yolculuğunuzda bizim olduğumuzu bilmek bize vereceğiniz en büyük hediye olacak” şeklinde konuştu.

Başkan Özlü konuşmasının sonunda Başiskele Çocuk Üniversitesi’ne destek sağlayan Kocaeli Üniversitesi’ne Kocaeli Sağlık Teknoloji Üniversitesi’ne, çocukların eğitiminde büyük emek veren Başiskele Çocuk Üniversitesi öğretmenlerine ve velilere teşekkür etti, genç kardeşlerine de başarılar diledi. Başiskele Belediyesi’nin geçen yıllarda düzenlediği Kariyer Zirvesi programlarına da konuşmacı olarak katılan TUSAŞ Aviyonik Direktörü Dr. Mehmet Cemil Kazanbaş, yine geleceğin teminatı gençleri yine yalnız bırakmadı. Mezuniyet törenine onur konuğu olarak katılım gösteren Dr. Kazanbaş, sahnede yaptığı konuşmada gençlere altın değerinde tavsiyelerde bulundu.

Başiskele topraklarında doğup büyüyerek Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş’nin (TUSAŞ) aviyonik direktörü olarak Başiskele’nin gururu olan Dr. Mehmet Cemil Kazanbaş, eğitim hayatı ve kariyer yolculuğu hakkında bilgiler aktardı. Dünyada herşeyi yapanın insanın olduğunu söyleyen Kazanbaş, insanın çok değerli bir varlık olduğunu vurguladı. Kazanbaş, “Hayatta bir şey var, bir varlık var. O varlık da insandır. Dünyanın en mükemmel, gelmiş geçmiş en müthiş insanı ise sabah kalktığınızda aynada gördüğünüz kişidir. En rahat değiştirebileceğiniz, en rahat ulaşabileceğiniz tek bir kişi var dünyada ve mükemmel olan işte o aynada gördüğünüz kişidir. Eğer o aynada gördüğünüz kişiyi değiştirirseniz her şey bir anda değişir. Yapmanız gereken bazı şeyleri prensip edinmek, disiplinli olmak ve doğru olmak. Zaten siz bunu başarmış insanlarsınız. Buradan mezun olan insanlar gördüğüm kadarıyla dersler gerçekten çok heyecan verici. Müfredatınıza baktım çok ciddi eğitimler almışsınız. Demek oluyor ki siz çok değerli kaliteli bir insansınız. Bundan sonra ömrünüzün önünde bazı safhalar var. Ben size niye bunu söylüyorum. Aynadaki insanı geliştirmeye devam edin. Hiçbir zaman için olumsuzluklardan etkilenmeyin, umutlarınızı yitirmeyin. Size söylenen şeylerden asla ve asla etkilenmeyin” ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından Başiskele Çocuk Üniversitesi’ni başarıyla tamamlayan 130 öğrenci sahneye çıktı. Sahnede "Filistin bu sene mezun vermedi, dünya sınıfta kaldı" pankartı açan öğrenciler dünyaya mesaj gönderirken 7 Ekim 2023’ten beri dünyanın gözleri önünde işgalci terör devleti İsrail tarafından katliama ve soykırıma uğrayan Filistin’e destek verdi. Türkiye Yüzyılı’nın mimarı olacak Başiskele Çocuk Üniversiteli gençler, geri sayımla ve alkışlarla hep birlikte keplerini fırlattılar. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı desteği Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı (BAKKA), Doğu Marmara Kalkınma Ajansı (MARKA) ve Başiskele Belediyesi iş birliğiyle Başiskele Çocuk Üniversitesi’nde siber güvenlik eğitimi alan öğrenciler de sertifikalarını TUSAŞ Aviyonik Direktörü Dr. Mehmet Cemil Kazanbaş’ın elinden aldı.