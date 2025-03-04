Osmangazi’deki her mahalleyi kreş ve gündüz bakım evleriyle buluşturmayı hedefleyen Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın, Yunuseli Mahallesi’nde 2 ay önce temelini atılan ve kaba inşaatı tamamlanan Candan Genceroğlu Kreş ve Gündüz Bakım Evi’ndeki çalışmaları yerinde inceledi. Toplamda 548 metrekare alan üzerine 2 katlı olarak inşa edilen kreş ve gündüz bakım evinin inşaat çalışmaları hız kesmeden devam ediyor. 3 ay sonra hizmete girmesi planlanan Candan Genceroğlu Kreş ve Gündüz Bakım Evi’nde 20’şer kişilik 6 adet kreş sınıfı, 3 adet yönetim odası ve açık oyun alanı bulunacak. Depreme dayanıklı olarak inşa edilen kreşte 120 öğrenci, alanında uzman eğitmenler tarafından eğitim alacak.

Hayırseverlerin destekleriyle yaptırılan Candan Genceroğlu Kreş ve Gündüz Bakım Evi’ndeki inşaat çalışmaları hakkında bilgi alan Başkan Aydın’a Genceroğlu Ailesi ve kreşte görev yapacak öğretmenler de eşlik etti.

“Eylül ayında 2 kreş daha hizmete girecek”

Yunuseli Mahallesi’nde yapımı devam eden Candan Genceroğlu Kreş ve Gündüz Bakım Evi’ni ziyaret ettiklerini ifade eden Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın, “Kreşin temelini attıktan 2 ay gibi kısa sürede kaba inşaatı bitti. İnşallah 2-3 ayın sonunda ince işlerini de bitirerek burada 120 öğrencimize hizmet vereceğiz. Bu inşaatın yapımında katkıları olan hayırseverlerimize teşekkür ediyoruz. İsimleri burada yaşayacak. Öğretmenlerimize ve inşaatı yapan yüklenici firmamıza da ayrıca emekleri için teşekkür ediyorum. İnşallah, bu kreşimizin de inşaat çalışmaları bittikten sonra Osmangazi’de 320 kapasiteli kreşlerimiz hazır olacak. Bunun dışında 2 kreşimizin daha inşaatı devam ediyor. Bu kreşleri de Eylül ayına yetiştirip yaklaşık 500 öğrenciyi okutma fırsatını elde etmiş olacağız” dedi