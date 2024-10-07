Bursa Büyükşehir Belediyesi, Bursa’nın ‘Kent Anayasası’nı oluşturacak olan ‘2050 Vizyonu Çevre Düzeni Planı’nın çalışma yöntemlerini duyurdu. Daha yaşanabilir bir Bursa hedefiyle kurulan Bursa Planlama Ajansı, ‘BURSAPLAN’ ismiyle faaliyet gösterecek. Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, bu projenin Bursa’nın geleceğine önemli bir katkı sağlayacağını belirterek, “Bu plan, çocuklarımıza ve torunlarımıza daha yaşanabilir bir şehir bırakmamıza yardımcı olacaktır” dedi.

Tarımdan sanayiye, turizmden kalkınmaya kadar pek çok alanda Bursa’nın geleceğini şekillendirecek olan 1/100.000 ölçekli Çevre Düzeni Planı, katılımcı ve bilimsel bir yaklaşımla hazırlanıyor. Toplantıda, Bursa Planlama Ajansı Danışma Kurulu üyeleri bir araya gelerek, geçmişteki çevre düzeni planlarının başarısızlıklarını ele aldılar.

Tanıtım toplantısında, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey’in yanı sıra birçok resmi ve akademik temsilci yer aldı. Başkan Bozbey, Bursa’nın yaşanabilirliğini artırmak ve sürdürülebilir bir kalkınma sağlamak amacıyla bu planın önemli bir adım olduğunu vurguladı. “Kentlerimizi yalnızca büyümek için değil, dengeli bir şekilde gelişmek için planlamalıyız” diye ekledi.

‘BURSAPLAN’, Bursa’nın fiziksel ve sosyo-ekonomik kimliğini yansıtacak şekilde kent politikalarını geliştirecek. 125 kişilik ekip, 88’i teknik uzman olmak üzere çeşitli alanlarda görev alacak. Planlama süreci, kamu kurumları, akademik odalar ve sivil toplum kuruluşlarıyla iş birliği içinde yürütülecek.

Başkan Bozbey, Bursa’nın mevcut çevre düzeni planının artık çağın ihtiyaçlarını karşılamadığını, bu nedenle yeni bir plan oluşturmanın şart olduğunu ifade etti. Yeni plan, Bursa’nın sürdürülebilir büyümesini sağlayarak yeşil kimliğini güçlendirmeyi hedefliyor.

Bursa’nın farklı bölgelerini kapsayan bu planın, 2025 yılının sonuna kadar kamuoyuyla paylaşılması planlanıyor. Danışma Kurulu Başkanı Prof. Dr. Kayıhan Pala, bu sürecin toplumsal yarar gözetilerek gerçekleştirileceğinin altını çizdi.

Planlama Akademik Danışmanı Prof. Dr. Murat Güvenç ise, veri temelli bir yaklaşımın önemine dikkat çekerek, bu sürecin sonunda Bursa’ya ve Türkiye’nin planlama kültürüne olumlu bir katkı sunulacağını belirtti. Program, fidan dikimi ve Bursa Planlama Ajansı ziyaretiyle sona erdi.