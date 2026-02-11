Çınarcık Barajı suyunun Bursa'ya aktarılmasıyla ilgili çalışmalar tüm hızıyla sürerken, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey Çınarcık, Doğancı ve Nilüfer barajlarındaki son durumu yerinde inceledi. BUSKİ Genel Müdürü Mehmet Ercihan Subaşıoğlu ve BUSKİ yetkililerinden, barajların son durumları hakkında bilgi alan Başkan Mustafa Bozbey, yapılacak işlemler ve projeler hakkında fikir alışverişinde bulundu.

Su seviyesinin Doğancı Barajı'nda yaklaşık yüzde 35, Nilüfer Barajı'nda ise yaklaşık yüzde 40 civarında olduğunu söyleyen Başkan Mustafa Bozbey, seviyenin geçen seneyle aynı olduğunu belirtti. Uludağ'a yağan kar ve yağmurlarla birlikte barajlardaki doluluk oranını belirli bir seviyeye geleceğini ifade eden Başkan Mustafa Bozbey, "Ancak barajlardaki doluluk oranı henüz yeterli değil. Umudumuz su seviyesinin yüzde 80-90'lara kadar çıkması. Bursa’nın artık su şehri olmadığını bilmeliyiz. Bursalıların tasarruf konusundaki hassasiyetini biliyorum. O yüzden Bursalıları tekrar tasarruf yapmaya davet ediyorum" dedi.

Bilim insanlarının 2026'nın 2025'ten daha kurak geçeceğini açıklamasının da kendilerini düşündürdüğünü dile getiren Başkan Mustafa Bozbey, "Suyumuzu tasarruflu kullanmaya devam edeceğiz. İnanıyorum ki arıtma tesisinin mayıs ayında devreye girmesiyle hep birlikte nefes alacağız. Bursa'nın su sorununu kökten çözmüş olacağız. Büyükşehir Belediyesi olarak Bursa'nın gelecek yıllarını düşünerek adım atıyoruz ve proje üretiyoruz. Bursa'nın her sorununu olduğu gibi su sorununu da çözecek anlayışı ortaya koyuyoruz" diye konuştu.