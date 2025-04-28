

Bozbey, Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin devraldığı projelerde, eski dönemin israf ve plansızlıklarıyla karşılaştıklarını belirterek, “Aktopraklık Arkeopark'ı gibi önemli bir değerimiz dahi bakımsız ve atıl haldeydi. Bu projelere ciddi yatırımlar yapılmasına rağmen, bölgemizin bu değerli mirası kaderine terk edilmişti” dedi. Ayrıca Bozbey, eski yönetimlerin hiçbir koruma önlemi almadığı bu tesiste, kabloların sökülerek hırsızlık yapıldığı bilgisini verdi.

Başkan Bozbey, göreve geldiklerinde bu tür israf ve ihmalleri telafi etmek için çalışmalara başladıklarını ifade etti. Aktopraklık Arkeopark’ı, Küresel Sürdürülebilir Turizm Konseyi kriterlerine göre şekillendireceklerini ve bölgeyi yeniden canlandıracak projelerle turizme kazandıracaklarını açıkladı.

BİLİM VE TEKNOLOJİ MERKEZİ’NDE İHALE SORUNLARI

Bursa'daki bir diğer önemli konu ise Bilim ve Teknoloji Merkezi (BTM) oldu. Bozbey, bu merkeze yaklaşık 30 milyon TL harcanmasına rağmen, uygulamaların çoğunun yanlış ve israf olduğunu dile getirdi. Bu işlerin, belediyenin ana faaliyet konuları dışında yer alan bir şirkete yaptırılmasının da manidar olduğunu belirtti. Bozbey, BTM’deki başarısızlıkları telafi etmek için yeni projeler geliştireceklerini söyledi.

İMAR VE YATIRIM SORUNLARI

Bozbey, geçmiş yönetimlerin yaptığı hatalı projelere de değindi. Çalı Yolu’ndaki elektrik direkleri çalışmasının şartnameye uygun yapılmadığını ve bu sebeple UEDAŞ tarafından kabul edilmediğini belirtti. Bunun sonucunda büyük bir zarara uğrayarak 30 milyon TL’lik bir kayıp yaşandığını açıkladı.

T2 Tramvay Hattı ile ilgili yaşanan imalat hatalarına da değinen Bozbey, “211 milyon TL’ye tamamlanması beklenen bu proje, sonunda 782 milyon TL’ye mal oldu. Bu devasa rakam Bursa halkının cebinden çıktı” dedi.

ŞİRKETLERİN BORÇLARI VE MALİ YÖNETİM

Bursa'nın en önemli belediye şirketlerinden biri olan BUSKİ’de yaşanan kötü yönetimi eleştiren Bozbey, bu şirketin borçlarının düzenli olarak ertelendiğini ve mali raporlarda hile yapıldığını ifade etti. Şirketlerin borçlarını gizlemek için kalem oynatıldığını belirten Başkan Bozbey, bağımsız denetçiler aracılığıyla bu durumu denetleyeceklerini açıkladı.

Muhabir: ŞERİFE ÖZ