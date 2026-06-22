Ülke geneli havaların ısınmasıyla birlikte kalp ve damar hastalıkları açısından risklerin arttığına dikkat çeken Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Ahmet Akçay genç yaşlarda görülen kalp krizi vakalarının altında çoğu zaman fark edilmeyen sağlık problemlerinin bulunduğunu ifade etti.

Özellikle yoğun tempolu spor ve egzersizlerin, risk taşıyan kişilerde ciddi ritim bozukluklarına ve kalp krizine neden olabileceğini söyleyen Dr. Akçay, "Son zamanlarda gençlerde özellikle kalp krizi yoğun olarak görüyoruz. Bunların nedenleri ise, havalar ısınmaya başladı, susuz kaldığımız zaman bir de daha önceden risk faktörü olan, pek çok risk faktörü olan insanlar bu riskinin farkında olmadığı için özellikle birden yoğun tempolu spor aktivitesi gibi bir zorlamaya girdiği zaman ciddi ritim problemleri olabiliyor ve bunun sonucunda da kalp kriziyle karşılaşılıyor. Bu her insanın riskini, aile öyküsünü önceden bir taranması gerekir. Risk faktörlerinin gözden geçirilmesi gerekir. Bunun sonucunda da herhangi risk varsa da ona yönelik önceden tedavisini veya uygun şekilde sporunu ve egzersizini düzenlenmesi uygun olur" dedi.