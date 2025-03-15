Hikayesiyle milyonların gönlüne taht kuran Yaren Leylek, 14. yılda da göçten gelip Eskikaraağaç’ta Adem Yılmaz’ın kayığına kondu. Tüm Türkiye’nin merakla beklediği buluşma, biraz gecikmeli de olsa gerçekleşti. Bir haftadır köyde Balıkçı Adem Amca ile bekleyen Doğa Fotoğrafçısı Alper Tüydeş, bu sabah çektiği fotoğraf ve video ile müjdeli haberi verdi.

"Bu eşsiz sevgi, hepimize ilham olsun"

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey de dünyaya ilham olan dostların tekrar buluşması üzerine açıklama yaptı. Adem Yılmaz ile Yaren’in dostluğunun tam 14 yıldır insanlığa sevginin, vefanın ve dostluğun en güzel örneğini sunduğunu belirten Başkan Mustafa Bozbey, "Yaren, yine geldi, yine Adem Yılmaz’ın sandalına kondu. Onların hikâyesi, sadece bir insanla bir leyleğin dostluğu değil; doğayla kurduğumuz bağın, iyiliğin ve samimiyetin gücünü gösteren özel bir örnek. Bu eşsiz sevgi, hepimize ilham olsun. Dünyamızın daha güzel bir yer olması için, Adem Yılmaz ve Yaren’in dostluğundaki içtenliği ve merhameti kendimize rehber edinelim" dedi.

"Leylek Köyü’nü Bursamıza kazandıracağız"

Nilüfer Belediye Başkanlığı döneminde kendi sorumluluk alanlarında olmamasına rağmen pek çok kurumun da desteğiyle Eskikaraağaç köyünün ekolojik değerini korumak amacıyla ‘Leylek Dostu Köy’ projesini başlattıklarını hatırlatan Başkan Bozbey, "Eskikaraağaç köyünün sahip olduğu ekolojik değere ve karşılaştığı tehditlere dikkat çekmek amacıyla sorumluluk alanımızda olmamasına rağmen ‘Leylek Dostu Köy’ projesini başlatmıştık. Ancak daha sonra dönemin Karacabey Belediyesi ve Bursa Büyükşehir Belediyesi bu projeye bizim devam etmemizi engellemişti. Sonrasında bu önemli projeyi üstlenmelerine rağmen devam ettiremediler. Şimdi Bursa Büyükşehir Belediyesi olarak bu önemli projeyi, şenlik havasında en güzel şekilde hayata geçireceğiz. Köyümüzün daha fazla ziyaretçi çekebilmesi için tanıtım ve yatırım yapacağız. Eskikaraağaç’ta misafirlerimiz için de çeşitli tesis ve alanlar planlıyoruz. Yapacağımız çalışmalarla Leylek Köyü’nü Bursamıza kazandıracağız" diye konuştu.