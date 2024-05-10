Serdivan Belediye Başkanı Osman Çelik, AK Parti Serdivan İlçe Başkanı Yusuf Haldızoğlu ile birlikte kan bağışı kampanyasına destek verdi.

Her fırsatta kan bağışının önemine vurgu yapan, kan bağışının acil değil sürekli bir ihtiyaç olduğunu vurgulayan Serdivan Belediye Başkanı Osman Çelik, Kızılay Kan Merkezi ile ortaklaşa bir çalışmaya imza attı. Serdivan Belediyesi önünde kurulan kan bağış aracında belediye personeli ile birlikte kan bağışında bulunan Çelik, kan bağış aracının gün boyunca belediye hizmet binası önünde olacağını belirtti. Çelik, “Kan, acil değil sürekli bir ihtiyaçtır. Tek kaynağı insan olan kan, bir gün bize veya bir yakınımıza lazım olabilir. Kan bağışına dikkat çekmek adına Kızılay Kan Merkezi ile ortak bir çalışmaya imza attık. Belediye hizmet binamız önünde kurulan kan bağış aracı ile Kızılay Kan Merkezi gün boyu burada sizleri, kan bağışına bekliyor olacak. Unutmayalım ki kan, en önemli ihtiyaçtır. Kıymetli Serdivan halkını bugün kan bağış kampanyamıza destek olmaya davet ediyorum” dedi.