Bayırköy Belediye Başkanı Aykut Dilsiz, ’Paydaş Buluşmaları Toplantısı’na katıldı.

Bayırköy Belediye Başkanı Aykut Dilsiz ve Bozüyük Belediye Başkanı M.Talat Bakkalcıoğlu, Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) Stratejik Palan hazırlık çalışmaları kapsamında düzenlenen Paydaş Buluşmaları toplantısına katıldı.

Toplantı sonrası bir değerlendirme yapan Başkan Dilsiz, "TBB yeni dönem vizyonu ve yönetim anlayışının açık irade beyanı olan ve ’2025-2029 Stratejik Plan’ hazırlık çalışmaları kapsamında ilk kez bu yıl Ankara da düzenlenen Paydaş Buluşmaları toplantısına, katılım sağladık. Toplantıda alınan kararların belediyelerimize hayırlı olmasını diliyorum" dedi.