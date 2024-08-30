Yenişehir Belediye Başkanı Ercan Özel, "İlçemizin gelecekteki 30 yılını planlamalıyız. İlçenin tüm dinamiklerini Yenişehir’in gelişmesi için katkıda bulunmaya davet ediyorum" diye konuştu.

Yenişehir Belediye Başkanı Ercan Özel, “Yenişehir’e büyük yatırımların yapılması için elimizden gelen her şeyi yapmaya çalışıyoruz. İlçemizde vatandaşlarımızın yüzde 80’i tarımla geçimini sağlamaya çalışıyor. Ancak, tarım ürünlerinin işlenebileceği, paketlenip, Türkiye’nin her bölgesine ve yurtdışına ihracat yapılması için ilçemize yatırımcıları davet ediyoruz. Yenişehir’in gelecek 30 yılını planlarken iş insanlarımızdan aldığımız destekle ilçemizi geliştireceğiz" diye konuştu.