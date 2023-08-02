CHP İlçe Başkanı Bengül Kavlan, 13 Ağustos Pazar günü yapılacak olan CHP İlçe Başkanlığı kongresinde adaylığını açıklandı.

Kavlan yazılı yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi;

“Köklerini Anadolu ve Rumeli Müdâfaa-i Hukuk Cemiyeti’nden alan, kuruluşun ve kurtuluşun partisi, Cumhuriyet Halk Partisinin çok kıymetli üyeleri, delegeleri, basın emekçilerimiz ve partimizin olmazsa olmaz unsuru olan sevgili kadınlarımız ve gençlerimiz hepinize saygı ve sevgilerimi sunuyorum. Öncelikle geçtiğimiz gün İnegöl tarihinde en büyük denilebilecek İnegöl Organize Sanayi Bölgemizde çıkan yangında başta İş yeri sahiplerine, çalışanlarına ve tüm ilçe halkımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, yaralı vatandaşlarımıza acil şifalar diliyorum. Bu memleketin taşında toprağında temelinde ayak izi ve alın teri olan kurucu genel başkanımız ve ulu önderimiz Mustafa Kemal Atatürk’ün; Benim iki büyük eserimden biri; diye tabir ettiği, Türkiye’nin onurlu geçmişi, aydınlık geleceği ve Türkiye Cumhuriyeti’nin teminatı olan Cumhuriyet Halk Partisi’nin İnegöl İlçe Başkanlığına 13 Ağustos Pazar günü saat 14.00’te gerçekleştireceğimiz kongrede aday olacağımı, sizlerin huzurunda değerli kamuoyu ile paylaşmak istiyorum.”

“Bu süreçte inanıyorum ki ayrışmadan, bölüşmeden, birleşe birleşe daha da güçlenerek Cumhuriyet Halk Partisi’nin gücüne güç katacağız. Üretenlerin söz sahibi olacağı, emeğin en yüce değer sayılacağı, emin adımlarla geleceğe yürüyebileceğimiz bir Cumhuriyet Halk Partisi İnegöl ilçe yönetimini kuracağız. Gelin hep beraber altında yaşamaktan onur duyduğum ulu çınar Cumhuriyet Halk Partisinin geçmişinden ders alarak, asla ve asla özünden uzaklaşmadan, geleceği beraber inşa ederek, yan yana omuz omuza olmanın gururunu birlikte yaşayalım. Kimsenin boyunduruğu altında olmadan, kimseyi dışlamadan, farklılıkları kucaklayıp partimize renk katacak bir anlayışla birçok farklı kişi tarafımdan aday olmam konusunda aldığım destekler sonucu bugün tekrar aday olarak karşınızdayım. Kuruluşun ve kurtuluşun partisi Cumhuriyet Halk Partisi’nin genç ve dinamik neferleri olarak diyoruz ki; Toplumumuzda yaşayan her kesimin bireylerinin kendilerini özgürce ifade edebileceği sorunlarını paylaşabileceği ve bu sorunlara çözüm olabilecek bir Cumhuriyet Halk Partisi İlçe Yönetimi oluşturabilmek adına bu yola çıktık. Kavga ederek değil, çatışarak değil; uzlaştırarak, ayrıştırarak değil birleştirerek, birlik olarak bu süreçte hepinizi yanımızda görmek istiyoruz. İnegöl ‘ün sorunlarını bilen, İnegöl’ümüzün yapısına uygun bir anlayış ile birleştirici güç olmak istiyoruz. Bu vesileyle Cumhuriyet Halk Partisine gönül vermiş kıymetli yol arkadaşlarımla beraber sizleri 13 Ağustos Pazar günü saat 14.00’te Sani Konukoğlu Konferans salonunda gerçekleştireceğimiz İnegöl ilçe kongresine tüm partililerimiz ve halkımızı bekliyoruz.”