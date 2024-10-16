Maltepe Belediyesi, Avrupa Belediyeler ve Bölgeler Konseyi’nin “Avrupa Yerel Yaşamda Kadın-Erkek Eşitliği Şartı”nı imzalayan İstanbul’daki 9. belediye oldu. Konuyla ilgili açıklama yapan Maltepe Belediye Başkanı Esin Köymen, “Toplumsal cinsiyet eşitliği konusundaki kararlılığımızı ve yerel yönetimlerin bu alandaki sorumluluklarını vurgulayan önemli bir adım atıyoruz. Hayırlı olsun.” dedi.

Maltepe Belediyesi, Avrupa Belediyeler ve Bölgeler Konseyi’nin (CEMR) çıkardığı, Avrupa’da yerel ve bölgesel düzeyde toplumun tüm kesimlerinin hizmetlerden eşit bir şekilde faydalanmaları amacıyla, 2006 yılında, hem siyasi bir belge hem de pratik bir araç niteliğinde olan “Avrupa Yerel Yaşamda Kadın-Erkek Eşitliği Şartı”nı imzaladı.

“Cinsiyet eşitliğini her alanda sağlayacağız”

Sözleşmeyi Türkiye’de imzalayan 69’uncu, İstanbul’da ise 9. belediye olan Maltepe Belediyesi, insan hakları temelinde belediye hizmetlerinin planlanması, uygulanması ve izlenmesi süreçlerinde eşit vatandaş katılımını taahhüt etti. Başkanlık makamında düzenlenen imza töreni sonrası konuşan Maltepe Belediye Başkanı Esin Köymen, “CEMR, Avrupa Belediyeler ve Bölgeler Konseyi’nin Avrupa Yerel Yaşamda Kadın-Erkek Eşitliği Şart Protokolü’nü imzaladım. Toplumsal cinsiyet eşitliği konusundaki kararlılığımızı ve yerel yönetimlerin bu alandaki sorumluluklarını vurgulayan önemli bir adım atıyoruz. Cinsiyet eşitliğinin her alanda sağlanması, kadınların yerel siyasette ve karar alma mekanizmalarında daha fazla yer alması için gerekli çalışmaları yürütüyoruz.” dedi.

Sözleşme 3 ana bölümden oluşuyor

Üç ana bölümden oluşan sözleşme, Avrupa’da yerel ve bölgesel yönetimlerin, yetkilerini kullanmak ve ortaklıklar oluşturmak suretiyle vatandaşları için daha fazla eşitliğin hayata geçirilmesine yönelik taahhütlerini içeriyor. İnsan hakları temelinde birinci bölümünde imzacı tarafların çalışmalarında benimseyeceği ‘Kadın-erkek eşitliği temel bir haktır’, ‘Kadınların ve erkeklerin karar alma süreçlerine dengeli katılımları demokratik bir toplum için ön şarttır’ vb. temel ilkeler yer alıyor. İkinci bölümde de imzacı taraflardan şartın hükümlerinin uygulanması amacıyla gerçekleştirmesi beklenen adımlar bulunuyor. Bu adımlar arasında, iki yıl içerisinde geniş katılımlı bir yöntemle “Eşitlik Eylem Planı”nın hazırlanması, kamuoyu ile paylaşılması, kaydedilen ilerlemenin düzenli olarak raporlanması, diğer yerel yönetimler ile kadın-erkek eşitliğini sağlama noktasında iş birliği içerisinde bulunulması yer alıyor. Üçüncü ve son bölüm ise, yerelde kadın-erkek eşitliğinin sağlanması konusunda somut taahhütleri içeriyor. 8 alt başlık ve 30 maddeden oluşuyor. İmzacı taraf, farklı ihtiyaçlara sahip kadınların, politik ve kamusal karar alma mekanizmalarının tüm aşamalarına dâhil edilmesini, dengeli katılımlarını ve eşit temsillerini taahhüt ediyor.